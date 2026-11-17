Electricity Generating hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 11.39 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1.250 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Electricity Generating mit einem Umsatz von insgesamt 8.70 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.47 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 58.96 Prozent gesteigert.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3.72 THB gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 9.05 Milliarden THB gesehen.

Redaktion finanzen.ch