Banque Privee Edmond de Rothschild Aktie 134749 / CH0001347498
25.10.2025 09:17:00
Edmond de Rothschild-Aktie: Edmond de Rothschild Real Estate erhöht Kapital des Commercial Income-Teilfonds
Der Verwaltungsrat der Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Real Estate Sicav will das Kapital des Teilfonds Commercial Income erhöhen.
Die Gesamtzahl der Aktien könne bis auf maximal 1,62 Millionen ansteigen, während sich das Volumen der Kapitalaufnahme basierend auf dem Ausgabepreis und dem Bezugsverhältnis auf maximal 58,04 Millionen Franken belaufe, teilte die Fondsleitung am Freitag mit. Dieses Geld soll für neue Akquisitionen und zur Diversifikation des Portfolios verwendet werden.
Die Absicht, für den Teilfonds eine Kapitalerhöhung durchzuführen, hatte Edmond de Rothschild Real Estate Sicav bereits im September angekündigt. Die Zeichnungsfrist startet am 3. November und läuft bis am 14. November 2025. Dabei wird bestehenden Anteilseignern je zwei Titel das Recht zum Bezug einer neuen Aktie zugestanden. Die Liberierung der neuen Aktien erfolgt am 21. November.
cf/uh
Genf (awp)
Nachrichten zu Banque Privee Edmond de Rothschild S.A.
23.05.25
|Edmond de Rothschild: Verurteilung wegen Geldwäscherei (AWP)
Analysen zu Banque Privee Edmond de Rothschild S.A.
