Edmond de Rothschild-Aktie: Edmond de Rothschild Real Estate erhöht Kapital des Commercial Income-Teilfonds

So sollen bis zu maximal 538'590 neue Aktien zu einem Preis von 107,76 Franken je Titel ausgegeben werden.

Die Gesamtzahl der Aktien könne bis auf maximal 1,62 Millionen ansteigen, während sich das Volumen der Kapitalaufnahme basierend auf dem Ausgabepreis und dem Bezugsverhältnis auf maximal 58,04 Millionen Franken belaufe, teilte die Fondsleitung am Freitag mit. Dieses Geld soll für neue Akquisitionen und zur Diversifikation des Portfolios verwendet werden.

Die Absicht, für den Teilfonds eine Kapitalerhöhung durchzuführen, hatte Edmond de Rothschild Real Estate Sicav bereits im September angekündigt. Die Zeichnungsfrist startet am 3. November und läuft bis am 14. November 2025. Dabei wird bestehenden Anteilseignern je zwei Titel das Recht zum Bezug einer neuen Aktie zugestanden. Die Liberierung der neuen Aktien erfolgt am 21. November.

cf/uh

Genf (awp)