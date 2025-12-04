Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
04.12.2025 17:59:41

Eba: CET1-Kapital europäischer Banken steigt per 2Q/25

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Eigenkapitalausstattung europäischer Banken hat sich nach Aussage der European Banking Authority (Eba) weiter verbessert. Wie die Eba im Zuge ihres aktuellen Risikoeinschätzungsberichts mitteilte, stieg die CET1-Eigenkapitalquote von 119 Instituten aus 25 Ländern bis zum zweiten Quartal dieses Jahres gegenüber dem Vorjahresquartal um 23 Basispunkte auf ein Rekordniveau von 16,3 Prozent der risikogewichteten Aktiva. Der Anstieg entsprach 1.647 Milliarden Euro.

Die Institute übererfüllten die Eigenkapitalanforderung damit durchschnittlich um 500 Basispunkte. Die Ergänzungskapitalquote (AT1) lag bei knapp 1,4 Prozent und die AT2-Quote bei 2,6 Prozent. Die ungewichtete Eigenkapitalquote (Leverage Ratio") betrug 5,9 Prozent. Zugleich betrug die Eigenkapitalverzinsung 10,7 Prozent, wobei der Nettozinsertrag um 2,9 Prozent unter dem Niveau des zweiten Quartals 2024 lag.

Die Liquiditätskennziffern LCR (161,7 Prozent) und NSFR (127,2 Prozent) überstiegen die regulatorischen Vorgaben. "Einige Banken könnten Fremdwährungsliquiditätsrisiken ausgesetzt sein, vor allem in US-Dollar, obwohl der Anteil der Banken mit einer LCR kleiner 100 in den vergangenen Quartalen gesunken ist", teilte die Eba mit.

Trotz des insgesamt positiven Urteils mahnt der Bankenregulierer zur Vorsicht: "Geopolitische Instabilität, globale Handelsspannungen und steigende Staatsschulden erhöhen die Risiken für europäische Banken, was zu höheren Risikoprämien auf Staatsanleihen und volatileren Refinanzierungsmärkten führt", warnt die EBA. Banken im EU/EWR-Raum blieben aufgrund der anhaltenden Unsicherheiten weiterhin sehr anfällig für externe Schocks.

Geopolitische und geoökonomische Risiken beeinflussten mittlerweile nicht nur die Marktvolatilität, sondern auch die Qualität der Vermögenswerte, die Kreditvergabestrategien und das Risikomanagement der Banken. "Die operationellen Risiken bleiben hoch, angetrieben durch Cyber-Bedrohungen, Betrug und rechtliche Risiken", urteilt die Eba ausserdem.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2025 12:00 ET (17:00 GMT)

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

