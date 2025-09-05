|
06.09.2025 01:03:53
Eaton Vance Municipal Bond Fund Reports Preliminary Results Of Cash Tender Offer
(RTTNews) - Eaton Vance Municipal Bond Fund (EIM) announced preliminary results of its cash tender offer for up to 5 percent of its outstanding common shares, which expired on September 4, 2025.
A total of 13,297,302 shares were properly tendered, far exceeding the 2,703,821 shares the fund offered to purchase at $10.1002 per share, equal to 98% of its net asset value on the expiration date.
As a result, the fund expects to repurchase shares on a pro-rata basis, excluding fractional shares. Final results are expected to be announced on or about September 8, 2025.
Equiniti Trust Company, LLC acted as depositary, and EQ Fund Solutions, LLC served as information agent.
Friday EIM closed at $10.23, up 4.39%, and currently trades after hours at $10.13, down 0.98%, on the NYSE American.
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
