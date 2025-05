E.ON-Aktie steigt: Fitch bestätigt E.ON-Rating mit BBB+ und stabilem Ausblick

Zur Begründung hiess es, E.ON habe als grosser, diversifizierter Verteilnetzbetreiber ein solides Geschäftsprofil mit gut vorhersehbaren Erträgen und einem robusten Finanzprofil. Das Unternehmen erwirtschafte rund drei Viertel Prozent seines EBITDA aus dem vollständig regulierten Strom- und in geringerem Umfang aus dem Gasvertrieb, vor allem in Deutschland. "Wir gehen davon aus, dass der regulatorische Rahmen in den wichtigsten Märkten mittel- bis langfristig günstig bleiben wird", so die Ratingagentur.

Die E.ON-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,71 Prozent höher bei 14,90 Euro.

DOW JONES