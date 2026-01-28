Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’024 -1.5%  SPI 18’035 -1.4%  Dow 48’949 -0.1%  DAX 24’823 -0.3%  Euro 0.9193 0.3%  EStoxx50 5’933 -1.0%  Gold 5’335 3.0%  Bitcoin 68’922 1.3%  Dollar 0.7703 1.1%  Öl 68.4 1.0% 
Sonderdividende im Blick 28.01.2026 20:31:00

DWS-Aktie mit Gewinnen: Deutsche-Bank-Tochter hebt Mittelfristziele an

Die Deutsche-Bank-Tochter DWS hat 2025 ihre Ziele übertroffen und legt die Latte für die kommenden Jahre höher.

Zudem sollen die Aktionäre im Jahr 2027 eine Sonderdividende erhalten, wie der Fondsanbieter überraschend am Mittwochabend in Frankfurt mitteilte. Laut der neuen Mittelfristplanung soll der Gewinn je Aktie bis 2028 nun jährlich um 10 bis 15 Prozent wachsen. Bisher hatte sich DWS -Chef Stefan Hoops für 2026 und 2027 eine Steigerung um zehn Prozent vorgenommen. Im vergangenen Jahr trieb DWS den Gewinn je Aktie auf 4,64 Euro nach oben und übertraf damit ihre eigene Zielmarke von 4,50 Euro.

Anleger zeigten sich erfreut. Die DWS-Aktie legte im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate um 2,4 Prozent zu.

Um den Gewinn weiter zu steigern, will DWS die Kosten im Griff halten. So sollen die Kosten des Unternehmens im Jahr 2027 weniger als 55 Prozent der Erträge aufzehren. Im vergangenen Jahr drückte die DWS das Verhältnis von Aufwand zu Erträgen bereits auf 58 Prozent und damit stärker als geplant. Ihre kompletten Jahreszahlen will DWS am Donnerstag (19. Januar) veröffentlichen.

FRANKFURT (awp international)

Bildquelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com
