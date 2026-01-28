|Sonderdividende im Blick
|
28.01.2026 20:31:00
DWS-Aktie mit Gewinnen: Deutsche-Bank-Tochter hebt Mittelfristziele an
Die Deutsche-Bank-Tochter DWS hat 2025 ihre Ziele übertroffen und legt die Latte für die kommenden Jahre höher.
Anleger zeigten sich erfreut. Die DWS-Aktie legte im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate um 2,4 Prozent zu.
Um den Gewinn weiter zu steigern, will DWS die Kosten im Griff halten. So sollen die Kosten des Unternehmens im Jahr 2027 weniger als 55 Prozent der Erträge aufzehren. Im vergangenen Jahr drückte die DWS das Verhältnis von Aufwand zu Erträgen bereits auf 58 Prozent und damit stärker als geplant. Ihre kompletten Jahreszahlen will DWS am Donnerstag (19. Januar) veröffentlichen.
FRANKFURT (awp international)
