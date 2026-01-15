DroneShield Aktie 32517202 / AU000000DRO2
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Zugang zu Mega-Budget
|
15.01.2026 14:26:19
DroneShield-Aktie zieht an: Neue Aufträge in Sicht - Verteidigungsfantasie blüht auf
Die australischen Regierung setzt bei der Drohnenabwehr verstärkt auf den heimischen Spezialisten DroneShield.
• Selektive und begrenzte Ausschreibungen für DroneShields Dienstleistungen möglich
• Keine Garantie für Aufträge
Wie DroneShield in einer Pressemitteilung verkündete, wurde das australische Unternehmen als Lieferant für die Line of Effort 3 des Projekts LAND 156 des heimischen Verteidigungsministeriums ausgewählt, das die Strategie zur Bekämpfung der sich entwickelnden Bedrohungen durch kleine Drohnen für die innere Sicherheit unterstützt. Die Auswahl beziehe sich auf Line of Effort 3, die Einrichtung eines ständigen Angebotsgremiums für die Bekämpfung kleiner unbemannter Luftfahrtsysteme (C-sUAS).
Der Dollarbetrag des erwarteten Umsatzes im Zusammenhang mit den Line of Effort 3-Ergebnissen könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Jedoch habe der australische Minister für Verteidigungsindustrie, Pat Conroy MP, festgestellt, dass die australische Regierung 1,3 Milliarden AUD für den Erwerb von Drohnenabwehrfähigkeiten in den nächsten zehn Jahren vorgesehen habe.
Keine Garantie für Aufträge
Die Auswahl von DroneShield als Anbieter von CsUAS-Lösungen der Kategorie 2 im Panel ermögliche es dem Verteidigungsministerium, Hardware, Software, Command-and-Control-Software (C2) und alle damit verbundenen Unterstützungsdienste im Rahmen eines Capability-as-a-Service-Modells (CaaS) zu beschaffen. Allerdings sei DroneShield nur einer von mehreren Anbietern, die ausgewählt wurden, eine Garantie für einen Auftrag bestehe somit nicht.
So reagiert die DroneShield-Aktie
Anleger reagierten trotzdem erfreut darüber, dass das Verteidigungsministerium nun zum Schutz seiner Basen und Einrichtungen DroneShields Gegendrohnen-Dienstleistungen durch selektive und begrenzte Ausschreibungen beschaffen kann. Die Aktie kletterte am Donnerstag in Sydney letztlich um 2,77 Prozent auf 4,08 Dollar.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu DroneShield Ltd
|
14.01.26
|DroneShield-Aktie fester: Neue Impulse und Analystenlob sorgen für Auftrieb (finanzen.ch)
|
13.01.26
|DroneShield gibt mitels Option neue Aktien aus - Analysten sehen weiteres Kurspotenzial (finanzen.ch)
|
12.01.26
|DroneShield-Aktie in Rot: Fehlende Impulse zum Wochenstart - wann kommt neuer Schwung? (finanzen.ch)
|
09.01.26
|DroneShield-Aktie legt zu: Forderung nach mehr US-Militärbudget stützt (finanzen.ch)
|
08.01.26
|DroneShield-Aktie mit Atempause: Rekordaufträge, neue Führung und ADF-Kooperation (finanzen.ch)
|
07.01.26
|DroneShield-Aktie nach Höhenflug leichter: Neuer COO bleibt im Blick - ADF-Partnerschaft wird fortgesetzt (finanzen.ch)
|
06.01.26
|DroneShield-Aktie im Plus: Louis Gamarra verstärkt Management als CCO (finanzen.ch)
|
02.01.26
|Auftragsboom bei DroneShield hält in 2026 an: Jetzt in Aktie investieren? (finanzen.ch)
Analysen zu DroneShield Ltd
Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI steigt erstmals über 13'500 Punkte -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen schliessen im Minus
Der heimische Aktienmarkt verbucht am Donnerstag moderate Gewinne. Der deutsche Leitindex zeigt sich unentschlossen. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.