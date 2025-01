Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel letztendlich um 0.30 Prozent fester bei 44’156.73 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 18.787 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 1.13 Prozent auf 43’528.65 Punkte an der Kurstafel, nach 44’025.81 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 44’208.34 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 44’042.11 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 1.44 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, wurde der Dow Jones mit 42’840.26 Punkten gehandelt. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 22.10.2024, bei 42’924.89 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 22.01.2024, bei 38’001.81 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 4.16 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 44’208.34 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 41’844.89 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 4.43 Prozent auf 147.07 USD), Microsoft (+ 4.13 Prozent auf 446.20 USD), Travelers (+ 3.16 Prozent auf 246.72 USD), Procter Gamble (+ 1.87 Prozent auf 164.74 USD) und Amazon (+ 1.86 Prozent auf 235.01 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Johnson Johnson (-1.94 Prozent auf 145.27 USD), Home Depot (-1.79 Prozent auf 395.35 EUR), Chevron (-1.16 Prozent auf 156.41 USD), Sherwin-Williams (-1.05 Prozent auf 357.74 USD) und Coca-Cola (-1.03 Prozent auf 61.78 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 57’243’031 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.312 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Die Verizon-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die Verizon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.24 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

