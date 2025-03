Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones gibt am Dienstagnachmittag nach

Am Dienstag bewegt sich der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0.93 Prozent leichter bei 42’788.32 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18.405 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1.64 Prozent höher bei 43’900.49 Punkten in den Dienstagshandel, nach 43’191.24 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 43’040.30 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 42’347.75 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Noch vor einem Monat, am 04.02.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 44’556.04 Punkte. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 04.12.2024, mit 45’014.04 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 04.03.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 38’989.83 Punkte.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 0.934 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 45’054.36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 41’844.89 Punkten markiert.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 2.12 Prozent auf 116.48 USD), UnitedHealth (+ 2.00 Prozent auf 476.40 USD), McDonalds (+ 1.35 Prozent auf 308.41 USD), IBM (+ 1.33 Prozent auf 253.52 USD) und Amgen (+ 1.19 Prozent auf 314.49 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Boeing (-5.15 Prozent auf 161.30 USD), 3M (-4.11 Prozent auf 147.11 USD), American Express (-4.01 Prozent auf 283.64 USD), Walt Disney (-3.78 Prozent auf 108.53 USD) und Home Depot (-3.68 Prozent auf 361.05 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 52’593’833 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 3.399 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9.38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

