Pluszeichen in New York: Dow Jones bewegt schlussendlich im Plus

Am Freitag verbuchte der Dow Jones via NYSE schlussendlich Gewinne in Höhe von 1.39 Prozent auf 43’840.91 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18.649 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.640 Prozent auf 43’516.44 Punkte an der Kurstafel, nach 43’239.50 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 43’100.87 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 43’873.55 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 0.800 Prozent. Am letzten Handelstag im Januar, dem 28.01.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44’850.35 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.11.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 44’722.06 Punkten. Am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 38’949.02 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 3.42 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 45’054.36 Punkte. Bei 41’844.89 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit NVIDIA (+ 3.97 Prozent auf 124.92 USD), 3M (+ 3.06 Prozent auf 155.12 USD), Goldman Sachs (+ 2.35 Prozent auf 622.29 USD), American Express (+ 2.30 Prozent auf 300.96 USD) und Walt Disney (+ 2.24 Prozent auf 113.80 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Nike (-0.74 Prozent auf 79.43 USD), Home Depot (-0.58 Prozent auf 376.85 EUR), McDonalds (-0.52 Prozent auf 308.33 USD), Verizon (-0.39 Prozent auf 43.10 USD) und IBM (-0.31 Prozent auf 252.44 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 103’457’920 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones mit 3.428 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9.25 zu Buche schlagen. Verizon-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.33 Prozent gelockt.

