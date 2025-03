Anthony Scaramucci: Bitcoin wird 2025 ein 200'000-Dollar-Asset

• Anthony Scaramucci sagt enormen Bitcoin-Anstieg im Jahr 2025 voraus• Experte überzeugt: Bitcoin ist eine ernstzunehmende Anlageklasse• Scaramucci kritisiert jedoch Trumps Einfluss auf die Krypto-Branche

Anthony Scaramucci, renommierter Wall-Street-Manager und Krypto-Investor, prognostiziert einen kräftigen Anstieg des Bitcoin-Kurses in diesem Jahr. Als CEO von SkyBridge Capital und ehemaliger Kommunikationsdirektor in Trumps erster Amtszeit hat er sich als einer der prominentesten Befürworter des Bitcoin etabliert. Sein First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF gehörte 2024 laut MarketWatch zu den erfolgreichsten ETFs des Jahres. Sein Erfolg begründe sich auf strategische Investitionen in Unternehmen wie Strategy, das stark auf Bitcoin setzt, wie er in einem Interview mit der Saxo Bank erklärte.

Anthony Scaramucci: "Ein weiteres grossartiges Jahr" für Bitcoin?

Scaramucci sieht den Bitcoin nicht nur kurzfristig steigen, sondern hält ihn auch langfristig für eine ernstzunehmende Anlageklasse. Im Gespräch mit der Saxo Bank erklärte der Experte: "Ich denke - und ich könnte mich irren, das sage ich den Leuten immer, denn das Leben hat mich gelehrt, demütig zu sein - aber ich glaube, dass Bitcoin in diesem Jahr ein 200'000-Dollar-Asset ist". Dies "würde Bitcoin auf eine Marktkapitalisierung von 4 Billionen US-Dollar bringen. Wir sprechen also über eine Anlageklasse, deren Marktkapitalisierung mit der unserer grössten Unternehmen vergleichbar wäre, darunter Apple oder NVIDIA".

Damit Bitcoin wirklich eine eigene Anlageklasse wird, müsse sich die Marktkapitalisierung der Kryptowährung allerdings in der Grössenordnung von 15 bis 20 Billionen US-Dollar bewegen, fügte er hinzu. Scaramucci jedoch ist überzeugt, dass das passieren werde. "Das würde bedeuten, dass es für die Menschheit in etwa den gleichen Wert wie Gold hätte. Und für mich ist genau das der Fall, insbesondere für jüngere Generationen. Wenn ich damit richtig liege, werden wir ein weiteres grossartiges Jahr erleben", sagte er im Interview.

Trump und Krypto: Strategische Bitcoin-Reserve in den USA?

Ein weiteres Thema, das Scaramucci aktuell beschäftigt, ist die Regulierung des Kryptomarktes in den USA. Der Grossinvestor kritisiert insbesondere den Einfluss des Präsidenten auf die Branche und bezieht sich auf seinen Memecoin $TRUMP. "Er hat tatsächlich die positive Krypto-Regulierung verlangsamt und dabei für eine unkontrollierte Verbreitung gesorgt. Die Memecoins schiessen in die Stratosphäre, es gibt inzwischen Hunderte davon. Das ist eine Katastrophe, und er ist ein Betrüger", kritisierte er Trump im Gespräch mit der Saxo Bank. "Es ist eine nationale Peinlichkeit", fügte er hinzu.

Trump hat kürzlich angedeutet, dass die USA eine strategische Bitcoin-Reserve aufbauen könnten. Dafür hatte er zu Beginn seiner zweiten Amtszeit eine Exekutivanordnung unterzeichnet, um eine Arbeitsgruppe einzurichten und einen regulatorischen Rahmen vorzuschlagen. Scaramucci zeigt sich von diesem Plan jedoch überzeugt: "Ich denke, es ist umsetzbar. Ich denke, es wird passieren". Er gehe davon aus, dass bis Ende 2025 ein entsprechender Rahmen geschaffen werde und führte dies als weiteren Grund für seine optimistische Bitcoin-Prognose an.

Anleger im Krypto-Rausch: Bitcoin auf dem Weg zu 200'000 US-Dollar?

Die Vorhersagen von Anthony Scaramucci stossen auf grosse Aufmerksamkeit in der Finanzwelt. Falls seine Prognose eintrifft, könnte 2025 ein historisches Jahr für Bitcoin-Investoren werden. Ob der Kurs wirklich auf 200'000 Dollar steigt, bleibt abzuwarten - aber für Krypto-Enthusiasten könnte die Vision von Scaramucci ein guter Grund sein, optimistisch zu bleiben.

Redaktion finanzen.ch