Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Donnerstagnachmittag zu

Um 15:41 Uhr klettert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.91 Prozent auf 5’277.81 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4.343 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.192 Prozent auf 5’240.23 Punkte an der Kurstafel, nach 5’230.19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 5’304.78 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’240.23 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0.142 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.04.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4’773.65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’325.40 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.05.2024, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5’038.17 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 7.32 Prozent. Bei 5’568.19 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 4’540.22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 2.70 Prozent auf 98.20 EUR), Stellantis (+ 2.41 Prozent auf 8.50 EUR), Infineon (+ 2.23 Prozent auf 30.93 EUR), Airbus SE (+ 2.10 Prozent auf 157.80 EUR) und BMW (+ 2.02 Prozent auf 77.64 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-6.87 Prozent auf 50.28 EUR), Enel (-1.57 Prozent auf 7.66 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.24 Prozent auf 587.40 EUR), Deutsche Börse (-0.76 Prozent auf 288.90 EUR) und Bayer (-0.75 Prozent auf 23.27 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den grössten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 4’540’224 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 308.387 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Eni-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.21 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

