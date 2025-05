DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Barclays Capital gibt Equal Weight-Bewertung bekannt

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DHL Group von 38 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Marco Limite nahm am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts leichte Anpassungen an seinen Schätzungen vor. Das Handelsumfeld bleibe höchst sprunghaft und unsicher, schrieb er. Im Bereich Seefracht dürfte das zweite Quartal stark werden, bei der Luftfracht sei dies unsicherer.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:06 Uhr 0.2 Prozent im Plus bei 39.08 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch einen Rückgangsspielraum von 0.20 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 801’005 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2025 kletterte der Anteilsschein um 20.9 Prozent nach oben. Am 05.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

