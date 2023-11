NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group auf "Underweight" mit einem Kursziel von 34,80 Euro belassen. Im Logistiksektor scheinen sich die Marktvolumina auf bereinigter Basis zu verbessern, insbesondere in der Seefracht, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Montag vorliegenden Studie zu aktuellen Branchenentwicklungen im November. Die Luftfrachtraten hätten sich im vierten Quartal bislang saisonbedingt verbessert. Mit Blick auf einzelne Unternehmen ließen die jüngsten Kommentare der DHL Group vermuten, dass die Gewinne der Spediteure weiter sinken werden, während die Aussichten von Maersk für die Containerschifffahrt überraschend negativ ausgefallen seien./la/tih;