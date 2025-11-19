William Demant Aktie 1080781 / DK0010268440
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
19.11.2025 16:54:36
Deutsches Kartellamt genehmigt Übernahme von Hörgerätekette Kind
Bonn (awp/sda/afp) - Der dritt- und der viertgrösste Hörgerätehändler in Deutschland schliessen sich zusammen. Das Bundeskartellamt billigte am Mittwoch die Übernahme der Höraktustikkette Kind durch den dänischen Konkurrenten Demant.
Demant mit Marken- oder Unternehmensnamen wie Audika oder Ritter betreibt in Deutschland rund 350 Filialen, Kind rund 600 Filialen. Das dänische Unternehmen kauft auch den zu Kind gehörenden Hörgeräte-Hersteller Audifon - einen "eher kleinen" Hersteller.
Mit dem Zusammenschluss entstehe zwar die grösste Hörakustikkette in Deutschland, in den allermeisten Städten und Regionen gebe es aber "hinreichenden" Wettbewerb durch andere Ketten sowie regionale Anbieter, erklärte Kartellamtspräsident Andreas Mundt.
In Deutschland gibt es demnach mehr als 7000 Hörakustik-Läden, "zudem bieten führende Optiker-Ketten wie Fielmann, Apollo und Rottler in einem Teil ihrer Filialen auch Hörakustik-Dienstleistungen an", wie die Behörde erklärte. Auch in manchen HNO-Praxen gebe es eine hörakustische Versorgung.
Nachrichten zu William Demant Holding A-S
Analysen zu William Demant Holding A-S
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Applied Materials, Howmet Aerospace & KLA-Tencor mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Applied Materials
✅ Howmet Aerospace
✅ KLA-Tencor
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor Fed-Protokoll und NVIDIA-Zahlen: SMI und DAX fester -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte freundlich. Der deutsche Leitindex notiert ebenso stärker. Die US-Börsen können sich nicht für eine Richtung entscheiden. Asiens Börsen präsentierten sich am Mittwoch uneins.