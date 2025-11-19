Deutsches Kartellamt genehmigt Übernahme von Hörgerätekette Kind

Bonn (awp/sda/afp) - Der dritt- und der viertgrösste Hörgerätehändler in Deutschland schliessen sich zusammen. Das Bundeskartellamt billigte am Mittwoch die Übernahme der Höraktustikkette Kind durch den dänischen Konkurrenten Demant.

Demant mit Marken- oder Unternehmensnamen wie Audika oder Ritter betreibt in Deutschland rund 350 Filialen, Kind rund 600 Filialen. Das dänische Unternehmen kauft auch den zu Kind gehörenden Hörgeräte-Hersteller Audifon - einen "eher kleinen" Hersteller.

Mit dem Zusammenschluss entstehe zwar die grösste Hörakustikkette in Deutschland, in den allermeisten Städten und Regionen gebe es aber "hinreichenden" Wettbewerb durch andere Ketten sowie regionale Anbieter, erklärte Kartellamtspräsident Andreas Mundt.

In Deutschland gibt es demnach mehr als 7000 Hörakustik-Läden, "zudem bieten führende Optiker-Ketten wie Fielmann, Apollo und Rottler in einem Teil ihrer Filialen auch Hörakustik-Dienstleistungen an", wie die Behörde erklärte. Auch in manchen HNO-Praxen gebe es eine hörakustische Versorgung.