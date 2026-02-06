Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’466 -0.3%  SPI 18’583 -0.2%  Dow 48’909 -1.2%  DAX 24’491 -0.5%  Euro 0.9160 -0.1%  EStoxx50 5’926 -0.8%  Gold 4’856 1.7%  Bitcoin 50’222 2.7%  Dollar 0.7767 -0.2%  Öl 68.4 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Microsoft951692Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
DKSH-Aktie: Expansion von lokalem Food-Portfolio in Myanmar
Goldpreis: Bodenbildungsversuch setzt sich vor dem Wochenende fort
Warum der Franken über Nacht gegenüber Euro und Dollar leicht zulegt
Januar 2026: Experten empfehlen Intel-Aktie mehrheitlich zu halten
Idorsia-Aktie: Grünes Licht für Lucerastat-Zulassungsprogramm in den USA
Suche...
Plus500 Depot
06.02.2026 08:12:40

Deutsche Exporte steigen im Dezember überraschend stark

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die deutsche Wirtschaft hat ihre Ausfuhren im Dezember kräftig gesteigert. Die Exporteure verkauften kalender- und saisonbereinigt 4,0 Prozent mehr im Ausland als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur ein Plus von 1,0 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 2,7 Prozent höher.

"Die Exporte gleichen die Verluste aus dem Vormonat wieder aus", kommentierte Alexander Krüger, Ökonom bei Hauck Aufhäuser Lampe. "Es bleibt dabei, dass der Exportsektor mächtig Sand im Getriebe hat. Weitere negative Mengenreaktionen infolge der US-Zölle stehen bevor."

Die Importe stiegen im Dezember um 1,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Die befragten Ökonomen hatten dagegen ein Minus von 0,2 Prozent vorhergesagt. Auf Jahressicht ergab sich ein Anstieg von 5,6 Prozent.

Insgesamt wurden im Dezember kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 133,3 Milliarden Euro aus Deutschland exportiert und Waren im Wert von 116,2 Milliarden Euro nach Deutschland importiert. Der Aussenhandelsüberschuss betrug im Dezember kalender- und saisonbereinigt 17,1 Milliarden Euro.

In die Mitgliedstaaten der EU wurden im Dezember kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 75,3 Milliarden Euro exportiert und es wurden Waren im Wert von 59,4 Milliarden Euro von dort importiert. Gegenüber dem Vormonat stiegen die kalender- und saisonbereinigten Exporte in die EU-Staaten um 3,1 Prozent und die Importe aus diesen Staaten um 1,7 Prozent.

In die Staaten ausserhalb der EU (Drittstaaten) wurden im Dezember kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 58,0 Milliarden Euro exportiert und es wurden Waren im Wert von 56,8 Milliarden Euro aus diesen Staaten importiert. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Exporte in Drittstaaten um 5,0 Prozent und die Importe von dort um 1,2 Prozent.

Im Gesamtjahr 2025 stiegen die Exporte gegenüber dem Vorjahr kalender- und saisonbereinigt um 1,0 Prozent und die Importe um 4,4 Prozent. Die gesamten Exporte beliefen sich auf 1.569,6 Milliarden Euro, die Importe auf 1.366,9 Milliarden Euro. Der Aussenhandelsüberschuss betrug 202,8 Milliarden Euro.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2026 02:12 ET (07:12 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

07:07 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 5‘000-Dollar-Marke als Widerstand
05.02.26 Julius Bär: 19.60% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Barrick Mining Corp, Freeport-McMoRan Inc, Pan American Silver Corp
05.02.26 SMI setzt neue Bestmarke
05.02.26 SG-Marktüberblick: 05.02.2026
05.02.26 Rohstoffmärkte starten fulminant ins neue Jahr
03.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Logitech, Swiss Life, Swisscom
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie fällt dennoch: Milliardengewinn verzeichnet - Schätzungen deutlich übertroffen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank legt am Mittwochvormittag zu
Infineon-Aktie gibt nach: Infineon erwartet auch 2027 starkes KI-Wachstum und investiert mehr
Bayer-Aktie auf Wachstumskurs? Analysten heben den Daumen
Clariant Aktie News: Clariant zieht am Mittag deutlich an
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochmittag im Plus
Berkshire Hathaway-Aktie: Ex-CEO Buffett spricht Warnung aus - KI so riskant wie Atomwaffen
HENSOLDT-Aktie dennoch im Minus: KNDS-Aufträge erhalten - Rheinmetall; RENK & Co. im Blick
Partners Group-Aktie im Sinkflug: Software-Ängste verschrecken Anleger

Top-Rankings

Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Januar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Januar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
08:22 Aktien Frankfurt Ausblick: Dax steckt fest - KI-Sorgen bleiben - Amazon schockt
08:08 Arbeitgeber machen neuen Anlauf für Mehrarbeit
07:57 ROUNDUP 2/Blitzeis am Flughafen BER: Weiterhin kein Betrieb
07:36 Arbeiten die Deutschen zu wenig? Drei Viertel sagen Nein
07:30 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Verluste erwartet
07:22 Grüne pochen auf Reform der Schuldenbremse
07:12 GNW-News: LIR Life Sciences beginnt mit der zweiten Projektphase des Peptid-Entwicklungsprogramms in Zusammenarbeit mit Neuland Laboratories
07:05 ROUNDUP/Blitzeis am Flughafen BER: Weiterhin kein Betrieb
06:54 Flughafen BER setzt Betrieb wetterbedingt weiterhin aus
07:28 Vor Treffen mit USA: Iran setzt klare Bedingungen