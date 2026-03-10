Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
10.03.2026 08:14:43

Deutsche Exporte sinken im Januar um 2,3 Prozent

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die deutsche Exporte sind im Januar deutlich gesunken. Die Exporteure verkauften kalender- und saisonbereinigt 2,3 Prozent weniger im Ausland als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Minus von 2,0 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 0,6 Prozent niedriger. Die Importe fielen im Januar um 5,9 Prozent gegenüber dem Vormonat. Auf Jahressicht ergab sich ein Rückgang von 4,0 Prozent.

Insgesamt wurden im Januar kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 130,5 Milliarden Euro aus Deutschland exportiert und Waren im Wert von 109,2 Milliarden Euro nach Deutschland importiert. Der Aussenhandelsüberschuss betrug kalender- und saisonbereinigt 21,2 Milliarden Euro.

In die Mitgliedstaaten der EU wurden im Januar kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 71,6 Milliarden Euro exportiert und es wurden Waren im Wert von 55,6 Milliarden Euro von dort importiert. Gegenüber dem Vormonat sanken die Exporte in die EU-Staaten um 4,8 Prozent und die Importe aus diesen Staaten um 6,5 Prozent.

In die Staaten ausserhalb der EU (Drittstaaten) wurden im Januar kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 58,8 Milliarden Euro exportiert und es wurden Waren im Wert von 53,6 Milliarden Euro aus diesen Staaten importiert. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Exporte in die Drittstaaten um 1,0 Prozent, die Importe von dort sanken um 5,3 Prozent.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/brb

(END) Dow Jones Newswires

March 10, 2026 03:15 ET (07:15 GMT)

