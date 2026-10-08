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08.10.2026 08:05:52
Deutsche Exporte sinken im August unerwartet
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Der deutsche Aussenhandel ist im August weniger dynamisch als erwartet gewesen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sanken die Exporte gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent und lagen um 6,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen monatlichen Zuwachs von 1,0 Prozent prognostiziert. Die Importe erhöhten sich um 0,9 Prozent auf Monats- und 5,5 Prozent auf Jahressicht. Erwartet worden war ein monatlicher Anstieg von 2,6 Prozent. Die Handelsbilanz wies einen saisonbereinigten Überschuss von 19,5 Milliarden Euro auf. Die Prognose hatte auf 19,3 Milliarden gelautet.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/cbr
(END) Dow Jones Newswires
October 08, 2026 02:06 ET (06:06 GMT)
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