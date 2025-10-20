Deutsche Erzeugerpreise sinken im September

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Produzentenpreise in Deutschland sind im September gesunken. Im Vergleich zum Vormonat reduzierten sich die Erzeugerpreise um 0,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich ein Minus von 1,7 Prozent. Ohne Energie stagnierte der Index der Erzeugerpreise im September gegenüber dem Vormonat. Im Jahresvergleich lag der Index um 0,9 Prozent höher.

Bei dieser Statistik werden die Preise ab Fabrik erhoben, also bevor die Produkte und Rohstoffe in den Handel kommen. Die Erzeugerpreise können damit einen frühen Hinweis auf die Entwicklung der Inflation geben. In der Regel schlagen veränderte Erzeugerpreise früher oder später auf den Handel und damit auf die Verbraucher durch.

