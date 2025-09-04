Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’383 1.5%  SPI 17’127 1.4%  Dow 45’271 -0.1%  DAX 23’747 0.7%  Euro 0.9376 0.0%  EStoxx50 5’336 0.2%  Gold 3’542 -0.5%  Bitcoin 89’370 -0.5%  Dollar 0.8056 0.2%  Öl 66.9 -0.7% 
04.09.2025 14:32:41

Defizit in der US-Handelsbilanz gestiegen

DOW JONES--Das Defizit in der Handelsbilanz der USA ist im Juli gestiegen. Es betrug nach vorläufigen Berechnungen 78,31 Milliarden Dollar nach revidiert 59,09 (vorläufig: 60,18) Milliarden im Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 77,90 Milliarden Dollar gerechnet.

Die Exporte stiegen zum Vormonat um 0,3 Prozent auf 280,46 Milliarden Dollar, während die Einfuhren 358,775 Milliarden Dollar erreichten, ein Plus zum Vormonat von 5,9 Prozent.

Kontakt zum Autor: murat.sahin@dowjones.com

DJG/DJN/mus/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2025 08:32 ET (12:32 GMT)

