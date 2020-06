Dave Portnoy mit harscher Kritik an Warren Buffett: "Ich bin besser als er"

Dave Portnoy ist nicht der Erste, der derzeit Kritik an Warren Buffett und seiner aktuellen Anlagestrategie übt. Allerdings traut sich Day-Trader Dave Portnoy einiges zu: Er hält sich für den besseren Investor.

• Warren Buffett agiert entgegen seiner eigenen Philosophie• Dave Portnoy wettert gegen das Orakel von Omaha• Portnoy: "Ich bin besser als er. Das ist Fakt"

Börsenlegende Warren Buffett stand in jüngster Vergangenheit vermehrt in der Kritik. Erst kürzlich erklärte Kenneth Fisher, CEO von Fisher Investments, Warren Buffett für zu alt. Das Orakel von Omaha könnte über die Jahre risikoscheu geworden sein und seine Wettbewerbsfähigkeit verloren haben, denn in dieser Krise war Buffett entgegen seiner eigenen Devise nicht "gierig, wenn andere sich fürchten". Stattdessen agierte Berkshire Hathaway konträr zu Buffetts Philosophie und stiess sämtliche Airline-Positionen ab - in der Vergangenheit investierte die Investment-Holding in Krisenzeiten gewöhnlich, um von günstigen Preisen zu profitieren.

Portnoy: "Ich sollte eine Milliarde Dollar verdienen"

Nun übte auch Day-Trader Dave Portnoy Kritik an Berkshire Hathaway-CEO und Börsenlegende Warren Buffett. Am Montag vergangener Woche putzte er Buffett für den Ausstieg aus Airline-Aktien, als sich bei diesen die Auswirkungen der Corona-Pandemie bemerkbar machten, herunter. Seiner Meinung nach sei Buffett zu früh ausgestiegen und hätte einen deutlich höheren Gewinn erzielen können. Er bezeichnete Buffett gar als "Idioten"

"Ich drucke nur Geld", erklärt Portnoy in seinem Video-Beitrag auf Twitter. "Warum Gewinne mitnehmen, wenn jede Fluggesellschaft jeden Tag um 20 Prozent steigt? Verlierer nehmen Gewinne mit. Die Gewinner schieben die Chips in die Mitte." In seinem Beitrag stellt er fest: "Ich sollte eine Milliarde Dollar mehr verdienen, so richtig lag ich mit Kreuzfahrten und Fluglinien".

I should be up a billion dollars with how right I was about cruises and airlines. #ddtg pic.twitter.com/FIWAzjKTdW - Dave Portnoy (@stoolpresidente) June 8, 2020

Am Folgetag setzte Portnoy dann noch einen drauf: Er bezeichnet Buffett in einem Tweet als einen "verbrauchten" Investor.

I’m sure Warren Buffett is a great guy but when it comes to stocks he’s washed up. I’m the captain now. #DDTG pic.twitter.com/WqMR89c7kt - Dave Portnoy (@stoolpresidente) June 9, 2020

Zwar sei Buffett zweifellos einer der besten Investoren, die es ja gab, doch Portnoy erklärt sich selbst zum neuen Leader. "Ich bin die neue Art. Ich bin die neue Generation. Es gibt niemanden, der behaupten kann, dass Warren Buffett an der Börse besser ist als ich es jetzt bin. Ich bin besser als er. Das ist Fakt", verlautet er in seinem Twitter-Video.

Redaktion finanzen.ch