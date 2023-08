Darum hält sich Apple beim Hype-Thema KI noch zurück - so könnte es weitergehen

• Apple hält sich beim Thema KI noch zurück - anders als die meisten anderen Tech-Firmen• Tim Cook bezeichnet KI "als fundamentale Kerntechnologien"• Spekulationen rund um neuen Apple-Chatbot laufen an

Wenn Experten rund um das Thema der KI fachsimpeln, fallen schnell illustre Unternehmensnamen wie NVIDIA, Meta Platforms, OpenAI, Microsoft oder auch Google - auffällig selten fällt hingegen der Name des grössten Unternehmens der Welt: Apple.

Apple hält zum Thema KI noch die Füsse still

Es gibt aber gute Gründe, weshalb der iKonzern derzeit kaum bei KI-Debatten erwähnt wird: Apple selbst scheint den Ball noch flach halten zu wollen. So wurde der Begriff "Artificial Intelligence" bei Apples Earnings Call anlässlich des am 3. August veröffentlichten Quartalsberichts lediglich sechs Mal verwendet. Zum Vergleich: Bei Amazons Earnings Call tauchte der Hype-Begriff 34-mal auf, bei Meta 62-mal, bei Microsoft 73-mal und beim Google-Mutterkonzern Alphabet sogar ganze 74-mal. Mit Ausnahme von Apple scheinen sich die Digitalriesen also förmlich auf den KI-Trend zu stürzen und verkünden beinahe wöchentlich neue Innovationen und Fortschritte rund um KI-Programme. Apple hingegen hat noch keine publikumswirksamen KI-Anwendungen angekündigt, geschweige denn einen eigenen KI-Chatbot gelauncht.

Apple-Chef Tim Cook: "Wir nutzen schon seit Jahren KI"

Dass Apple den vermeintlichen Mega-Trend der kommenden Jahre einfach so verschlafen wird, ist allerdings eine äusserst unwahrscheinliche Annahme. So betonte CEO Tim Cook im Rahmen des Earning Calls, dass Apple schon seit Jahren auf KI setze und diese in vielfältiger Weise für sich zu nutzen wisse. Das Unternehmen betrachte KI und maschinelles Lernen "als fundamentale Kerntechnologien", welche in "praktisch jedem" der Apple-Produkte einfliessen. KI helfe dabei, kürzlich angekündigte Software-Funktionen wie Live-Sprachnachrichten voranzutreiben. Auch bei der Funktion, dass Nutzer ihre Stimme digital replizieren können, sowie bei Anwendungen wie der automatische Unfall- und Sturzerkennung nutze der iPhone-Hersteller schon seit geraumer Zeit KI-Technologien. KI sei denn auch "absolut entscheidend für uns", zitiert MarketWatch den Konzernchef. Apple forsche "seit Jahren an einer Vielzahl von KI-Technologien, einschliesslich generativer KI". Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Bereich der KI wolle Apple in den kommenden Jahren weiter ausbauen, Milliardeninvestitionen sind geplant. "Wir werden weiterhin investieren, innovativ sein und unsere Produkte mit diesen Technologien verantwortungsvoll weiterentwickeln, um das Leben der Menschen zu bereichern", liess Cook verlauten.

Veröffentlicht bald auch Apple einen neuen KI-Chatbot?

Cook wies anschliessend darauf hin, dass Apple auch künftig nicht mit seinen KI-Bemühungen protzen werde. Es sei Teil der Apple-Unternehmenskultur, Produkte erst dann anzukündigen, wenn sie tatsächlich für die Benutzung durch die Verbraucher bereit stehen. Cook, der von Mitarbeitern wie Anlegern für seine besonnene, unaufgeregte Art geschätzt wird, erteilte damit den Spekulationen rund um eine Mega-Neuigkeit bezüglich der KI-Aktivitäten Apples zunächst eine Absage. Nichtsdestotrotz ist es äusserst wahrscheinlich, dass Apple künftig auch im KI-Geschäft gross mitmischen wird - das legt zumindest ein kürzlich veröffentlichter Bloomberg-Artikel nahe. Demnach testet Apple derzeit intern einen generativen KI-Chatbot unter seinen Mitarbeitern, der oft als "AppleGPT" bezeichnet wird. Das Unternehmen hat angeblich die Absicht, im kommenden Jahr eine bemerkenswerte Ankündigung im Bereich der künstlichen Intelligenz zu machen, obwohl die genaue Art dieser Ankündigung noch ungewiss ist. Fest steht aber, dass Apple grosse Ambitionen hegt und händeringend nach KI-Fachleuten sucht. So berichtet "t3n", dass Apple zuletzt viele neue Stellenausschreibungen veröffentlichte, die sich an Talente rund um das Thema "generative KI" richten.

Redaktion finanzen.ch