Apple Aktie News: Anleger schicken Apple am Donnerstagnachmittag ins Minus

Um 16:28 Uhr rutschte die Apple-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 200,85 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 43'193 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Apple-Aktie bei 199,66 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 201,25 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'514'364 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 260,09 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,49 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 169,22 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,980 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,03 USD aus. Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 01.05.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,65 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 95.36 Mrd. USD im Vergleich zu 90.75 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Apple wird am 23.07.2025 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,17 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Apple-Investment von vor 5 Jahren verdient

App Store unter Regulierungsdruck: Morgan Stanley macht sich dennoch keine Sorgen um Apple

Konkurrenz für NVIDIA-Aktie? Dieses Unternehmen könnte in 10 Jahren einen höheren Börsenwert haben