Dan Ives: Tech-Rally noch nicht vorbei - Auf diese beiden Titel setzt der Analyst

• Tech-Rally noch nicht vorbei• Künstliche Intelligenz als Motor der Entwicklung• KI-basierte Automatisierung von Geschäftsprozessen: Zwei Nischen-Unternehmen vorne

In einer kürzlich veröffentlichten Notiz schreibt Dan Ives laut TipRanks: "Wir gehen davon aus, dass sich die Tech-Aktien bis zum Jahresende erholen werden, da der neue Tech-Bullenmarkt die kurzfristigen Sorgen um die US-Notenbank Fed überwindet[...]. Die raketenartige Entwicklung des von der künstlichen Intelligenz angetriebenen Wachstums, das in den nächsten 12 bis 18 Monaten auf die Tech-Industrie zukommen wird, spricht für unsere ungebrochene Hausse bei Tech-Aktien."

Denn KI-Module, die Texte und Bilder auf der Basis von Textbeschreibungen erzeugen, seien die "vierte industrielle Revolution", sagte Ives in einem Interview in der CNBC-Sendung "Squawk Box Asia" und erwartet weitere massive Investitionen in diesem Bereich.

Vor allem der Chipriese NVIDIA konnte von den geradezu fantastischen Prognosen profitieren, aber auch den Tech-Giganten Apple sieht der Senior Equity Research Analyst ganz weit vorne, denn trotz gemischter Signale aus der letzten Quartalsbilanz sei die Apple-Aktie weiter im Aufwind. Der Launch des iPhone 15 sowie der Ausbau des Dienstleistungsbereichs und die Chancen des iKonzerns auf dem indischen Markt - sowohl in Produktion als auch im Absatz - versprächen in einem weiteren Tech-Bullenmarkt deutliche Gewinne. Apple zu verkaufen sei wie "den Superbowl in der Halbzeitpause zu verlassen" spitzt der Analyst zu.

Neben den beiden genannten Tech-Schwergewichten sieht Dan Ives vor allem zwei Unternehmen im Rennen um KI-basierte Anwendungen vorne: Consensus Cloud Solutions (CCSI) und Pegasystems.

Consensus Cloud Solutions-Aktie: eFax-Plattform der Zukunft

Consensus Cloud Solutions ist ein Unternehmen, das eine Innovation der 90er Jahre in die Welt der digitalen Cloud übertragen hat: das Fax. Als Branchenführer im Bereich der e-Fax-Plattformen hat Consensus Cloud Solutions sich auf eine Nische spezialisiert und bietet zudem Plattformen für Interoperabilität, API-Anbindung, NLP/AI-Dokumentenverarbeitung und HIPAA-konforme e-Signaturen an, dies vor allem für die Gesundheitsbranche.

Wie Bloomberg Law unter Berufung auf Bundesbeamte in den USA berichtet, wird der überwiegende Teil medizinischer Informationen zwischen Gesundheitsdienstleistern noch immer per Fax übertragen. In einer Pressemitteilung zur Ankündigung des neuen für das Gesundheitssystem optimierte Tool "Clarity Clinical Documentation Service" erklärt Consensus Cloud Solutions-CEO seinen Ansatzpunkt folgendermassen: "Die Realität ist, dass Faxe und Handschrift in unserem täglichen Gesundheitssystem nach wie vor weit verbreitet sind, und viele sind noch Jahre davon entfernt, Papier abzuschaffen. Anstatt sie zu ignorieren, konzentrieren wir uns darauf, fortschrittliche NLP- und KI-Lösungen zu nutzen, um die Anbieter dort zu unterstützen, wo sie heute stehen, und echte Fortschritte bei der Verbesserung der Pflegequalität, der Verringerung des Burnouts von Mitarbeitern und dem Schutz der Patientendaten zu erzielen."

Mit diesem Tool, das mithilfe von KI-Modulen relevante Inhalte aus unstrukturierten Dokumentationen, beispielsweise Faxen, extrahieren und entsprechend zuordnen kann - etwa einer Patientenakte - attestiert der Wedbush-Analyst dem Unternehmen in seiner Notiz langfristig solide Aussichten. Consensus Cloud Solutions konnte im letzten Quartal dank starker Dienstleistungen einen Gewinnsprung verzeichnen, blieb in punkto Umsatzsteigerung allerdings hinter den Erwartungen zurück. "Wir betrachten dies als ein insgesamt positives Quartal in der CCSI-Geschichte, da die Neuausrichtung der Go-to-Market-Strategie das Unternehmen nun in eine grossartige Position bringt, um seine Pipeline über mehrere Branchen hinweg mit seinem expansiven Produktportfolio zu erweitern", schrieb Ives zusammenfassend.

Die Consensus Cloud Solutions-Aktie wird von den vier Analysten, die das Unternehmen auf TipRanks bewertet haben, mit einer moderaten Kaufempfehlung versehen (2 Buy, 2 Hold). Bei einem mittleren Kursziel von 38,00 US-Dollar und einem aktuellen Preis von 26,45 US-Dollar entspricht dies einem Kurspotenzial von 43,67 Prozent (Stand: Schlusskurs vom 11. September 2023). Seit Jahresbeginn hat das Papier 50,80 Prozent seines Wertes eingebüsst.

Pegasystems - eine "unauffällige" KI-Aktie mit Potential

Die Pegasystems-Aktie hingegen konnte seit Jahresbeginn um 34,23 Prozent auf 45,96 US-Dollar steigen. Die Analysten auf TipRanks sehen zudem weiteres Kurspotenzial von 23,59 Prozent bei einem Mittleren Kursziel von 56,80 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 11. September 2023). Dabei sprechen fünf Analysten eine Kaufempfehlung aus, sechs empfehlen das Papier zu halten, und ein Analyst empfiehlt den Verkauf. Dan Ives legt das Kursziel für Pegasystems auf 65 US-Dollar fest und sieht trotz etwas durchwachsener Quartalsergebnisse deutliches Aufwärtspotenzial für das Technologieunternehmen, das sich seit den 80er Jahren auf Software für das Management von Geschäftsprozessen konzentriert. Im letzten Quartal konnte der Umsatz zwar im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden, das Unternehmen blieb aber sowohl in der Umsatz- als auch in der Gewinnentwicklung hinter den Prognosen zurück.

Laut Ives handelt es sich bei Pegasystems um ein "unauffälliges" KI-Unternehmen, das sich einen Weg zu einem "Rule-of-40-Unternehmen" bahne. Weil das Unternehmen sowohl seinen Wert für die Bestandskunden durch weitere Automatisierung der Unternehmensprozesse und damit einer Reduktion der Time-to-Value und Implementierungszeiten steigere und gleichzeitig sein eigenes Modell stabilisiere, könne es mit einer deutlichen Steigerung der wiederkehrenden Umsätze sowie der Bruttomargen rechnen.

"Wir sind nach wie vor sehr zuversichtlich, dass sich Pega Cloud durch den Einsatz generativer KI durchsetzen wird, wobei das Jahr 2024 das Wendejahr sein wird[...]. Wir nehmen PEGA in die Wedbush Best Ideas List auf und sehen in den Aktien auf dem aktuellen Niveau ein überzeugendes Risiko-Rendite-Verhältnis", schreibt Dan Ives.

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.