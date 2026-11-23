Das Papier von D-Wave Quantum legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 16,4 Prozent auf 7,59 USD. Bei 7,93 USD markierte die D-Wave Quantum-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 7,64 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1'339'660 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.

Am 23.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,39 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 326,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der D-Wave Quantum-Aktie. Am 20.11.2026 gab der Anteilsschein bis auf 6,46 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an D-Wave Quantum-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. D-Wave Quantum gewährte am 10.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei D-Wave Quantum ein EPS von -0,41 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 4.51 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte D-Wave Quantum 3.74 Mio. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.04.2027 erfolgen.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,293 USD je D-Wave Quantum-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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