D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag im Ausverkauf

Die D-Wave Quantum-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 6,2 Prozent auf 9,99 USD abwärts. Die D-Wave Quantum-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,94 USD ab. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 10,05 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 637'295 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.

Bei 32,39 USD markierte der Titel am 23.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die D-Wave Quantum-Aktie somit 69,15 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 06.11.2026 Kursverluste bis auf 8,48 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 15,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte D-Wave Quantum 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. D-Wave Quantum liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. D-Wave Quantum vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,59 Prozent auf 4.51 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.74 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte D-Wave Quantum am 09.04.2027 präsentieren.

2026 dürfte D-Wave Quantum einen Verlust von -0,288 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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