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08.10.2026 16:29:00

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Donnerstagnachmittag billiger

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Donnerstagnachmittag billiger

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die D-Wave Quantum-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 14,77 USD.

D-Wave Quantum
12.41 CHF 0.47%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von D-Wave Quantum gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 3,0 Prozent auf 14,77 USD abwärts. Die grössten Abgaben verzeichnete die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 14,72 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,92 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 584'738 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.

Bei 46,75 USD markierte der Titel am 16.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 216,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,76 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie 13,64 Prozent sinken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte D-Wave Quantum am 06.08.2026 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei D-Wave Quantum ein EPS von -0,55 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -0,65 Prozent auf 3.08 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte D-Wave Quantum 3.10 Mio. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte D-Wave Quantum Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem D-Wave Quantum-Verlust in Höhe von -0,295 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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