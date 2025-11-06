Curtiss-Wright a Aktie 923335 / US2315611010
06.11.2025 04:55:37
Curtiss-Wright Corp. Q3 Profit Increases, Beats Estimates
(RTTNews) - Curtiss-Wright Corp. (CW) reported a profit for its third quarter that Increased from last year and beat the Street estimates.
The company's earnings came in at $124.83 million, or $3.31 per share. This compares with $111.16 million, or $2.89 per share, last year.
Excluding items, Curtiss-Wright Corp. reported adjusted earnings of $3.40 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $3.28 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 8.8% to $869.17 million from $798.92 million last year.
Curtiss-Wright Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $124.83 Mln. vs. $111.16 Mln. last year. -EPS: $3.31 vs. $2.89 last year. -Revenue: $869.17 Mln vs. $798.92 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $12.95 - $13.20 Full year revenue guidance: $3.420 - $3.455 bln
