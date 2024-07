CrowdStrike-Aktie bricht ein: Softwareupdate legt weltweit IT lahm - Problem offenbar behoben

Am Freitag stören aktuell Computerprobleme vielerorts auf der Welt vor allem den Luftverkehr. Aber auch Krankenhäuser, Medienbetriebe und andere Bereiche kämpfen mit Problemen.

Update bei CrowdStrike ursächlich?

Wodurch des zu den Störungen kam, ist derzeit noch unklar. Eine zentrale Theorie von IT-Experten lautet: Ein Auslöser könnte ein Fehler in einem Programm-Update der IT-Sicherheitsfirma CrowdStrike gewesen sein. Das wiederum habe Software unter anderem des Software-Riesen Microsoft gestört. Das jüngste Update werde gerade wieder zurückgenommen, sagte ein Crowdstrike-Sprecher dem US-Sender CNBC.

Am Morgen war unter anderem der Luftverkehr von den Computerproblemen besonders schwer betroffen. So musste der Flughafen in Berlin zeitweise den Betrieb einstellen. In Hamburg war der Flugverkehr durch Probleme betroffener Airlines schwer beeinträchtigt./

Dieser grössere IT-Ausfall sei beunruhigend, sagte Analystin Susannah Streeter von der Investmentgesellschaft Hargreaves Lansdown: "Eine Fehlfunktion dieses Ausmasses ist besorgniserregend, wenn man bedenkt, wie viele Störungen sie ausgelöst hat."

Crowdstrike-Chef: Problem erkannt und behoben

Crowdstrike hat den Fehler behoben, der mutmasslich zu weltweiten Computerstörungen geführt hat. Kunden würden nun auf ein Download-Portal für ein neues Update verwiesen, schrieb Firmenchef George Kurtz bei der Online-Plattform X.

Der Fehler habe in einer Aktualisierung der Crowdstrike-Software für Windows-Computer gesteckt, schrieb Kurtz. Das Problem sei erkannt und behoben worden. Es seien keine Cyberattacke und auch kein Sicherheitsvorfall gewesen.

CrowdStrike-Aktie unter Druck

Crowdstrike-Aktien knicken im vorbörslichen US-Handel an der NASDAQ zeitweise 16,11 Prozent auf 287,77 US-Dollar ein.

FRANKFURT (awp international)