10.09.2025 00:46:55
CoreWeave Launches CoreWeave Ventures To Back AI Innovators And Startups
(RTTNews) - CoreWeave (CRWV), the AI Hyperscaler™, has introduced CoreWeave Ventures, a new initiative to support founders and companies building platforms and technologies that advance the AI ecosystem and computing innovation.
The program offers investment, technical expertise, and compute resources to help bring ideas to market more quickly.
Co-founder and Chief Development Officer Brannin McBee said the initiative reflects CoreWeave's goal of empowering like-minded founders with the backing needed to drive technical progress and launch the next wave of innovation.
CoreWeave Ventures provides capital investment models, accelerated access to its AI-optimized cloud platform, testing environments, strategic guidance, and technology partnerships. Early participants include Moonvalley, whose CEO, Naeem Talukdar, praised CoreWeave for enabling faster innovation and stronger scalability.
The program supports a range of startups, from foundational model developers to companies advancing vertical AI applications and infrastructure, with opportunities spanning direct investment, compute-for-equity deals, and collaborative go-to-market strategies.
Tuesday CRWV closed at $100.22, up 7.13%, and traded after hours at $105.26, up 5.03%, on the NasdaqGS.
Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV
Bitcoin 2025: Steigt der Kurs noch auf 140.000 USD? Prognose & Einblicke mit Bernhard Wenger
Moderator David Kunz spricht mit Bernhard Wenger über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen. Im Gespräch geht es um Kursprognosen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt sowie spannende Anlageprodukte wie Indizes, Baskets und tokenisierte Assets.
Themen im Video:
🔹 Bitcoin – Kursprognose bis Jahresende: 140.000 USD möglich?
🔹 Was treiben Zinsen, Inflation & Geopolitik mit dem Kryptomarkt?
🔹 Auswirkungen der Bitcoin-ETFs in den USA
🔹 Institutionelle Investoren: Kommt jetzt der grosse Einstieg?
🔹 Welche Altcoins haben Potenzial? (Ethereum, Solana, Sui & mehr)
🔹 Baskets & Indizes: Diversifikation für Krypto-Investoren
🔹 Kombinationen wie Bitcoin & Gold im Portfolio
🔹 Tokenisierung: Die nächste grosse Welle in der Finanzwelt
🔹 Langfristige Prognosen: Was bedeutet ein einziger Bitcoin in 2030?
