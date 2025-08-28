Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'206 0.0%  SPI 16'939 0.0%  Dow 45'565 0.3%  DAX 24'032 -0.1%  Euro 0.9354 0.2%  EStoxx50 5'394 0.0%  Gold 3'408 0.3%  Bitcoin 90'571 1.6%  Dollar 0.8011 -0.1%  Öl 68.0 0.3% 
NEL-Spin-off mit Zahlen 28.08.2025 13:51:52

Cavendish Hydrogen-Aktie nach Handelsaussetzung weit im Plus: NEL-Tochter macht weniger Umsatz und bleibt in den roten Zahlen

Cavendish Hydrogen-Aktie nach Handelsaussetzung weit im Plus: NEL-Tochter macht weniger Umsatz und bleibt in den roten Zahlen

Cavendish Hydrogen, die Betankungstochter des norwegischen Wasserstoffriesen NEL ASA, hat Anlegern einen Blick in ihre Bücher gewährt.

NEL ASA
0.19 CHF 0.00%
Kaufen Verkaufen
Für Cavendish Hydrogen, die Fueling Division des norwegischen Wasserstoffkonzerns NEL ASA, ist das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 mit Verlusten zu Ende gegangen. So erzielte Cavendish im abgelaufenen Jahresviertel ein EPS in Höhe von -0,15 Euro, nachdem das Unternehmen im Vorjahreszeitraum einen Verlust von 0,24 Euro je Aktie erlitten hatte.
Im gesamten ersten Halbjahr kam ein EPS von -0,43 Euro zustande, nach einem Minus von 0,42 Euro je Aktie im ersten Halbjahr 2024.

Den Umsatz bezifferte Cavendish Hydrogen für das zweite Quartal 2025 auf 5,6 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch 9,2 Millionen Euro umgesetzt, ein Analyst hatte im Vorfeld einen Umsatzrückgang auf 8,0 Millionen Euro prognostiziert.
In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025 lag der Umsatz nach 18,9 Millionen Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres nun bei 9,3 Millionen Euro.

Am Donnerstag gab die Cavendish Hydrogen-Aktie an der Börse in Oslo zunächst nach, kann dann jedoch die Richtung wechseln und gewinnt nun zeitweise 13,64 Prozent auf 8,75 NOK. Der Handel mit dem Anteilsschein wurde jedoch bereits mehrfach unterbrochen.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

NVIDIA-Aktie dennoch in Rot: NVIDIA mit Umsatz- und Gewinnplus
Snowflake-Aktie zieht an: Snowflake vermeldet in Q2 Gewinn - Umsatz gestiegen
CrowdStrike-Aktie fällt dennoch: CrowdStrike steigert Umsatz und Gewinn

