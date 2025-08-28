|Kurse + Charts + Realtime
|NEL-Spin-off mit Zahlen
|
28.08.2025 13:51:52
Cavendish Hydrogen-Aktie nach Handelsaussetzung weit im Plus: NEL-Tochter macht weniger Umsatz und bleibt in den roten Zahlen
Cavendish Hydrogen, die Betankungstochter des norwegischen Wasserstoffriesen NEL ASA, hat Anlegern einen Blick in ihre Bücher gewährt.
Im gesamten ersten Halbjahr kam ein EPS von -0,43 Euro zustande, nach einem Minus von 0,42 Euro je Aktie im ersten Halbjahr 2024.
Den Umsatz bezifferte Cavendish Hydrogen für das zweite Quartal 2025 auf 5,6 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch 9,2 Millionen Euro umgesetzt, ein Analyst hatte im Vorfeld einen Umsatzrückgang auf 8,0 Millionen Euro prognostiziert.
In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025 lag der Umsatz nach 18,9 Millionen Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres nun bei 9,3 Millionen Euro.
Am Donnerstag gab die Cavendish Hydrogen-Aktie an der Börse in Oslo zunächst nach, kann dann jedoch die Richtung wechseln und gewinnt nun zeitweise 13,64 Prozent auf 8,75 NOK. Der Handel mit dem Anteilsschein wurde jedoch bereits mehrfach unterbrochen.
Redaktion finanzen.ch
