BUSINESSWIRE CURN: Curatis und Neupharma geben exklusive Lizenzvereinbarung zur

Entwicklung und Vermarktung von Corticorelin (C-PTBE-01) zur Behandlung von peritumoralem Hirnödem in Japan bekannt

Die Curatis Holding AG (SIX: CURN) und Neupharma Co., Ltd. ("Neupharma"), ein japanisches Pharmaunternehmen, das sich auf Onkologie, Immunologie, Pulmologie und Kardiologie spezialisiert hat, geben heute eine exklusive Lizenz- und Entwicklungsvereinbarung für Corticorelin (C-PTBE-01) in Japan bekannt.

Gemäss den Vertragsbedingungen erhält Neupharma die exklusiven Rechte zur Entwicklung und Vermarktung von Corticorelin zur Behandlung von peritumoralem Hirnödem (PTBE) in Japan. PTBE ist eine tumorassoziierte Erkrankung, für die es derzeit keine zugelassenen zielgerichteten Therapien gibt. Neupharma wird eine zulassungsrelevante klinische Studie in Japan finanzieren und durchführen, um die Einreichung eines Zulassungsantrags in Japan zu unterstützen. Curatis erhält Voraus- und Meilensteinzahlungen für das Erreichen regulatorischer und kommerzieller Ziele in Höhe von insgesamt bis zu 83,5 Millionen CHF sowie Lizenzgebühren auf zukünftige Verkäufe in Japan von bis zu 20 %.

Die Vereinbarung sieht vor, dass Corticorelin zunächst für Kinder und Jugendliche in Japan eingeführt werden soll. Ein Treffen mit der japanischen Arzneimittelbehörde PMDA zur Erörterung der Zulassungsstudie ist für Sommer 2026 geplant, und die klinische Studie soll 2027 beginnen.

Gleichzeitig laufen die Vorbereitungsarbeiten für die zulassungsrelevante Phase-3-Studie in den USA und Europa sowie die weltweiten Partnering-Aktivitäten planmässig weiter.

Corticorelin / C-PTBE-01

Das führende Produktkandidat von Curatis, C-PTBE-01 (Corticorelin), wird zur Behandlung von peritumoralem Hirnödem (PTBE) entwickelt. PTBE tritt in Verbindung mit vielen primären und metastasierten (sekundären) Hirntumoren auf, häufig im Zusammenhang mit Metastasen, die durch Lungenkrebs, Brustkrebs, Melanome und Darmkrebs verursacht werden. PTBE führt zu einer Beeinträchtigung der Gehirnfunktion aufgrund der Ansammlung von extrazellulärer Flüssigkeit um den Tumor herum und kann Symptome wie Kopfschmerzen, Erbrechen und neurologische Funktionsstörungen wie Lähmungen, Sprachstörungen, Sehstörungen und veränderten mentalen Status verursachen. Die Standardbehandlung für PTBE ist die Verwendung von Kortikosteroiden, die häufig schwerwiegende Nebenwirkungen wie schwere Myopathie, gestörten Glukosestoffwechsel, Muskelschwund, abnormale Gewichtszunahme, Osteoporose, Gastritis, gastrointestinale Blutungen, Bluthochdruck und Persönlichkeitsveränderungen haben. Darüber hinaus können Kortikosteroide auch bestimmten Krebstherapien wie Chemotherapie oder neuen Immuntherapien entgegenwirken, die auf einer ausreichenden T-Zell-Funktionalität beruhen, die durch Kortikosteroide beeinträchtigt wird.

Corticorelin (hCRH), ein endogenes Polypeptid mit 41 Aminosäuren, hat in präklinischen Studien (in vivo) gezeigt, dass es die Blut-Hirn-Schranke nach einer Störung aufgrund des zugrunde liegenden bösartigen Tumors positiv beeinflussen kann. In zwei klinischen Studien mit PTBE-Patienten zeigte Corticorelin das Potenzial, den Steroidverbrauch erheblich zu reduzieren oder in einigen Fällen sogar vollständig zu ersetzen, wodurch die schweren glucokortikoidbedingten Nebenwirkungen verringert oder vermieden und damit die Lebensqualität verbessert werden könnten. Allein in den USA leiden mehr als 150.000 Patienten an PTBE. Das geschätzte Marktpotenzial für Corticorelin liegt daher bei über 1 Milliarde US-Dollar pro Jahr. Corticorelin ist ein Prüfpräparat, das weder in den Vereinigten Staaten noch ausserhalb der Vereinigten Staaten für die therapeutische Anwendung zugelassen ist.

Über Curatis

Die Curatis Holding AG ist ein börsennotiertes Unternehmen (CURN.SW), das sich auf die späte Entwicklungsphase und die Vermarktung von Medikamenten für seltene Krankheiten und Spezialbehandlungen konzentriert. Curatis verfügt über ein Vertriebsportfolio von mehr als 40 Produkten und eine Pipeline von Orphan- und Spezialmedikamenten. Weitere Informationen finden Sie unter www.curatis.com.

Über Neupharma

Neupharma ist ein in Tokio ansässiges Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung innovativer Medikamente für seltene und fortschreitende Krankheiten in Japan spezialisiert hat. Das Team hat mehrere Produkte erfolgreich entwickelt und auf den Markt gebracht, beispielsweise in den Bereichen Kardiologie, Pulmologie und Onkologie. Weitere Informationen finden Sie unter www.neupharma.jp.

Haftungsausschluss

Die in dieser Medienmitteilung und in allen hierin angegebenen Links zu unserer Website enthaltenen Informationen dürfen nicht in Ländern oder Rechtsordnungen oder von Personen verwendet werden, in denen eine solche Verwendung einen Verstoss gegen geltendes Recht darstellen würde. Wenn dies auf Sie zutrifft, sind Sie nicht berechtigt, auf diese Informationen zuzugreifen oder sie zu verwenden.

Diese Medienmitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen", die auf unseren aktuellen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über uns und unsere Branche basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem alle Aussagen, die zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge vorhersagen, prognostizieren, andeuten oder implizieren können und die Wörter wie "können", "werden", "sollten", "weiterhin", "glauben", "voraussehen", "erwarten", "schätzen", "beabsichtigen", "prognostizieren", "planen", "wird wahrscheinlich fortgesetzt", "wird wahrscheinlich dazu führen" oder Wörter oder Ausdrücke mit ähnlicher Bedeutung enthalten. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden, da zukunftsgerichtete Aussagen naturgemäss Risiken und Unsicherheiten beinhalten, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche und technologische Faktoren, die ausserhalb der Kontrolle der Curatis Group liegen und dazu führen können, dass das Geschäft, die Strategie oder die tatsächlichen Ergebnisse von Curatis wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen (oder von früheren Ergebnissen) abweichen. Alle Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, finden Sie in den Risikofaktoren, die in unserem Börsenprospekt im Zusammenhang mit der Unternehmensfusion aufgeführt sind. Die Curatis Group übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Umstände oder aus anderen Gründen. Es sei ausserdem darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist. Personen, die Beratung benötigen, sollten einen unabhängigen Berater konsultieren.

Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe von Angeboten zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Medienmitteilung ist weder ein Prospekt im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes noch ein Prospekt im Sinne anderer anwendbarer Gesetze.

Einige Finanzinformationen in dieser Medienmitteilung wurden gerundet, sodass die in dieser Medienmitteilung als Summen angegebenen Zahlen geringfügig von der genauen arithmetischen Summe der ihnen vorausgehenden Zahlen abweichen können.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

