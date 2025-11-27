Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
27.11.2025 08:21:36

Burkhalter-Grossaktionär verkauft Papiere für gut 25 Mio Fr.

Zürich (awp) - Burkhalter-Grossaktionär Christoph Arnold hat ein grosses Aktienpaket abgestossen. Er verkauft im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens 190'000 Papiere für 134 Franken je Aktie, wie aus einem Bankenschreiben vom Donnerstag hervorgeht. Er löst somit knapp 25,5 Millionen Franken.

Bei der Ankündigung des Plans am Vorabend war von einer Verkaufsabsicht von 160'000 bis 190'000 Titeln die Rede gewesen. Somit wurde nun das grösstmögliche Paket verkauft. Es entspricht laut den Angaben 1,79 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals.

Der erzielte Preis von 134 Franken bedeutet ein Abschlag von rund 7 Prozent zum Schlusskurs vom Vorabend.

Christoph Arnold war CEO des Unternehmens Poenina, das 2022 mit Burkhalter fusionierte. Danach war er bei Burkhalter bis Ende 2023 Bereichsleiter Heizung, Lüftung, Klima und Sanitär (HLKS).

rw/uh

