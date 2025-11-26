Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’822 0.4%  SPI 17’616 0.4%  Dow 47’550 0.9%  DAX 23’726 1.1%  Euro 0.9323 -0.2%  EStoxx50 5’656 1.5%  Gold 4’169 0.9%  Bitcoin 71’662 1.6%  Dollar 0.8042 -0.4%  Öl 62.6 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Luzerner Kantonalbank125293061Sika41879292
Top News
GAIN AI Act scheitert: Das sind die Folgen für die NVIDIA-Aktie und den US-Chipmarkt
NuScale-Aktie: Kann der SMR-Spezialist NVIDIA Konkurrenz machen?
Takeda-Aktie: Erweiterung des Produktionsstandorts in Neuenburg
TKMS-Aktie setzt dank Analysten die Erholung fort
SAP-Aktie auf Jahrestief - Cloud-Rückschlag und Klage belasten
Suche...
eToro entdecken

Burkhalter Aktie 21225580 / CH0212255803

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.11.2025 18:36:36

Burkhalter-Aktionär verkauft 160'000 bis 190'000 Titel

Zürich (awp) - Beim Elektroinstallateur und Gebäudetechniker Burkhalter kommt es zum Verkauf eines grösseren Aktienpaketes. Verkäufer ist die C.+A. Management Services AG von Christoph Arnold.

Diese werde 160'000 bis 190'000 Titel über ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren veräussern, teilte die ZKB als ausführende Bank am Mittwochabend mit. Dies entspricht den Angaben zufolge einem Anteil von 1,51 bis 1,79 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals.

Gemäss ZKB finden das Bookbuilding und die Preissetzung noch heute Abend statt, das Transaktionsdatum soll der morgige 27. November sein.

Die Burkhalter-Aktie hat am Mittwoch bei 144,40 Franken geschlossen. Das Aktienpaket (Mittelwert) hat damit einen Wert von rund 25 Millionen Franken.

uh/jb