Burkhalter-Aktionär verkauft 160'000 bis 190'000 Titel

Zürich (awp) - Beim Elektroinstallateur und Gebäudetechniker Burkhalter kommt es zum Verkauf eines grösseren Aktienpaketes. Verkäufer ist die C.+A. Management Services AG von Christoph Arnold.

Diese werde 160'000 bis 190'000 Titel über ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren veräussern, teilte die ZKB als ausführende Bank am Mittwochabend mit. Dies entspricht den Angaben zufolge einem Anteil von 1,51 bis 1,79 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals.

Gemäss ZKB finden das Bookbuilding und die Preissetzung noch heute Abend statt, das Transaktionsdatum soll der morgige 27. November sein.

Die Burkhalter-Aktie hat am Mittwoch bei 144,40 Franken geschlossen. Das Aktienpaket (Mittelwert) hat damit einen Wert von rund 25 Millionen Franken.

uh/jb