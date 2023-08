Buffett-Partner Charlie Munger: Diese Titel befanden sich im zweiten Quartal 2023 im Portfolio der Daily Journal Corporation

• Keine Anpassungen vorgenommen• Fokus auf Bankensektor• Dennoch neue Top-Position

Aufstellung erneut unverändert

Institutionelle Anleger, deren verwaltetes Vermögen den Wert von 100 Millionen US-Dollar überschreitet, sind gegenüber der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) dazu verpflichtet, vierteljährlich Bericht über ihre Positionen zu erstatten. Dies erfolgt über das sogenannte 13F-Formular, das öffentlich bei der Behörde einsehbar ist.

Mit einem Depotwert von 163,556 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2023 qualifizierten sich Charlie Munger und die Daily Journal Corporation eindeutig für die Vorlage des Dokuments. Im zweiten Jahresviertel tastete der Berkshire Hathaway-Vice Chairman erneut keine der nur vier Positionen an. Diese Aktien hielt Munger zum Stichtag des 30. Juni 2023, sortiert nach Gesamtanteil am Depot in Prozent.

Platz 4: U.S. Bancorp-Aktie

Erneut auf Platz vier: 140'000 Anteile von U.S. Bancorp, der fünftgrössten Bank der USA. Munger fügte die Bank-Aktien seinem Depot erstmals 2013 hinzu. Im zweiten Quartal war die Position an der Börse 4,625 Millionen US-Dollar wert - 2,83 Prozent des gesamten Portfolios von Daily Journal Corporation.

Platz 3: Alibaba-Aktie

Auch auf dem dritten Platz gab es im zweiten Quartal keine Anpassungen. Der chinesische Amazon-Konkurrent Alibaba fand erstmals 2021 den Weg in Mungers Beteiligungen und war am 30. Juni 2023 mit 300'000 Aktien vertreten. Die Marktkapitalisierung aller Alibaba-Aktien im Besitz der Munger-Gesellschaft betrug zum Stichtag 25,005 Millionen US-Dollar und nahm damit 15,29 Prozent des gesamten Depots ein.

Platz 2: Bank of America-Aktie

Einen Platz nach unten ging es im zweiten Quartal für die Bank of America-Aktie - und das obwohl die Daily Journal Corporation die Beteiligung an der U.S. Bancorp-Rivalin nicht verändert hat. Nach wie vor befanden sich zum Stichtag 2'300'000 Aktien der US-Bank im Munger-Depot, die einen Marktwert von 65,987 Millionen US-Dollar aufwiesen. Im Vorquartal waren die BofA-Titel mit 65,78 Millionen US-Dollar zwar ähnlich viel wert, eine deutliche Steigerung gab es aber bei der neuen Top-Position. Mit einem Anteil von 40,35 Prozent fällt die Bank of America-Aktie - im Munger-Depot seit 2013 - im Ranking damit auf Platz zwei zurück.

Platz 1: Wells Fargo-Aktie

Keine Anpassungen erfolgten auch bei der US-Grossbank und Bank of America-Konkurrentin Wells Fargo. Das Anlagevehikel beliess die seit 2013 bestehende Beteiligung bei 1'591'800 Aktien, da sich der Wert der Bank-Titel aber von zuvor 59,501 Millionen US-Dollar auf 67,938 Millionen US-Dollar erhöht hat, konnte sich Wells Fargo im zweiten Quartal 2023 die Goldmedaille verdienen. Am Gesamtdepot macht die Position 41,54 Prozent aus.

Redaktion finanzen.ch