Börse Wien: ATX Prime gibt zum Handelsstart nach

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0.14 Prozent leichter bei 2’314.27 Punkten. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0.019 Prozent schwächer bei 2’317.18 Punkten, nach 2’317.61 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2’322.50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 2’313.35 Einheiten.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn sank der ATX Prime bereits um 0.420 Prozent. Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 01.09.2025, mit 2’318.44 Punkten bewertet. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 01.07.2025, einen Wert von 2’208.99 Punkten auf. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 01.10.2024, den Stand von 1’804.73 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 26.74 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2’428.97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’745.07 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 1.31 Prozent auf 27.05 EUR), Flughafen Wien (+ 1.15 Prozent auf 52.80 EUR), Verbund (+ 0.81 Prozent auf 62.40 EUR), EVN (+ 0.64 Prozent auf 23.55 EUR) und BAWAG (+ 0.36 Prozent auf 112.40 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Polytec (-3.13 Prozent auf 3.10 EUR), PORR (-2.11 Prozent auf 27.85 EUR), voestalpine (-1.78 Prozent auf 29.84 EUR), FACC (-1.50 Prozent auf 9.20 EUR) und DO (-0.90 Prozent auf 220.00 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 11’147 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 32.738 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus

Die Marinomed Biotech-Aktie präsentiert mit 1.59 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9.69 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch