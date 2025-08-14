Börse New York: NASDAQ 100 zeigt sich letztendlich schwächer

Letztendlich beendete der NASDAQ 100 den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0.07 Prozent) bei 23’832.44 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.310 Prozent auf 23’775.01 Punkte an der Kurstafel, nach 23’849.04 Punkten am Vortag.

Bei 23’908.26 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 23’748.98 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0.861 Prozent. Vor einem Monat, am 14.07.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 22’855.63 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.05.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 21’319.21 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 14.08.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 19’022.68 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 13.62 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23’969.27 Punkten. Bei 16’542.20 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Intel (+ 7.38 Prozent auf 23.86 USD), Amazon (+ 2.86 Prozent auf 230.98 USD), Netflix (+ 2.17 Prozent auf 1’230.56 USD), Verisk Analytics A (+ 1.33 Prozent auf 267.70 USD) und QUALCOMM (+ 0.96 Prozent auf 158.09 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Enphase Energy (-5.84 Prozent auf 32.22 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4.35 Prozent auf 372.94 USD), Lucid (-3.85 Prozent auf 2.25 USD), Datadog A (-3.26 Prozent auf 124.52 USD) und AppLovin A (-2.93 Prozent auf 433.34 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 44’034’515 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.823 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Die Charter A-Aktie weist mit 7.31 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Mit 5.72 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch