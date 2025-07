Börse New York in Rot: NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag mit Abgaben

Am Donnerstag notiert der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ 0.07 Prozent leichter bei 22’848.65 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.112 Prozent auf 22’890.43 Punkte an der Kurstafel, nach 22’864.91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 22’716.41 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 22’907.04 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0.414 Prozent. Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 10.06.2025, bei 21’941.92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.04.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 18’343.57 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 10.07.2024, bei 20’675.38 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 8.93 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 22’915.33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’542.20 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4.30 Prozent auf 144.36 USD), Dollar Tree (+ 3.59 Prozent auf 108.52 USD), ON Semiconductor (+ 3.44 Prozent auf 59.76 USD), Tesla (+ 2.62 Prozent auf 303.63 USD) und Old Dominion Freight Line (+ 2.56 Prozent auf 172.32 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Axon Enterprise (-8.75 Prozent auf 735.34 USD), Atlassian (-8.14 Prozent auf 202.90 USD), Autodesk (-7.21 Prozent auf 285.12 USD), Palo Alto Networks (-4.71 Prozent auf 196.36 USD) und Fortinet (-4.60 Prozent auf 102.70 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 20’269’220 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.387 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Die JDcom-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Im Index bietet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.06 Prozent die höchste Dividendenrendite.

