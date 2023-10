Nahostkrieg belastet weiter: SMI vor stabilem Start -- DAX vorbörslich freundlich -- Börsen in Fernost mehrheitlich schwächer

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt ist am Montag vorbörslich kaum Bewegung auszumachen.

Der SMI notiert vor dem Ertönen der Startglocke kaum verändert.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgen der Tendenz des Leitindex.

Händler hoffen auf eine Stabilisierung. Allerdings sei fraglich, ob der Abwärtstrend angesichts der negativen Vorgaben aus den USA und Japan gestoppt sei. Nach wie vor schwebten der zu eskalieren drohende Nahostkrieg, die anziehenden Energiepreise und die hohen Zinsen belastend über den Märkten. Zudem dürften sich die Anleger vor der Zinssitzung der US-Notenbank Fed am kommenden Mittwoch vorsichtig verhalten.

Die Marktteilnehmer sollten sich auf ein "higher for longer"-Szenario des Fed einstellen, also auf ein anhaltend hohes Zinsniveau, heisst es am Markt weiter. Die meisten Beobachter gehen nicht von einer Leitzinsänderung aus. Zudem gilt aktuell am Markt auch eine Zinsanhebung im Dezember als eher unwahrscheinlich. Neben dem Fed werden auch die Bank of Japan (Mittwoch) und die Bank of England (Donnerstag) ihre Zinsentscheidungen veröffentlichen. Die Europäische Zentralbank hatte nach einer Reihe von Zinserhöhungen in der Vorwoche die Zinsen unverändert belassen. Zudem geht die Berichtsaison in eine weitere Runde. Bisher hätten die Firmenabschlüsse ein eher durchzogenes Bild gezeigt, heisst es von Händlern. Hierzulande haben am Berichtstag Clariant und Medmix Zahlen vorgelegt.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt wagen sich die Anleger am Montag vorbörslich aus der Reserve.

Der DAX bewegt sich vor dem Handelsstart auf leicht in der Gewinnzone.

Vom Zinsanstieg und der Geopolitik mit dem Gaza-Krieg im Zentrum gehen nach wie vor die grössten Gefahren für die Aktienmärkte aus. Sichere Häfen wie Gold, das aktuell um die 2.000 US Dollar pro Unze kostet, sind gefragt. "Aktien scheinen derzeit out zu sein. Begriffe wie Unsicherheit, Zweifel und Angst haben Konjunktur", schrieb die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) in ihrem Wochenausblick. Vielleicht sei das aber eine gute Gelegenheit, um gegen den Strom zu schwimmen.

WALL STREET

US-Anleger kamen am Freitag nicht auf einen grünen Zweig.

Der Dow Jones Index bewegte sich am Freitag zum Handelsstart marginal tiefer bevor er dann tiefer ins Minus rutschte. Er ging 1,12 Prozent schwächer bei 32'418,44 Einheiten ins Wochenende. Der technologielastige NASDAQ Composite startete hingegen fester und verblieb auch anschliessend in der Gewinnzone. Zu Handelsschluss stand ein Plus von 0,38 Prozent auf 12'643,01 Punkte zu Buche.

Als Antrieb wirkten Bilanzen der Technologiegiganten Amazon und Intel. In China stiegen die Industriegewinne im September um 11,9 Prozent zum Vorjahr, was die Stimmung an den Märkten ebenfalls verbesserte. "Eine Kombination aus soliden nachbörslichen US-Tech-Gewinnen gestern Abend und weniger schwach als erwartet ausgefallenen Industriegewinnen in China heute Morgen trägt dazu bei, die globale Risikostimmung zu heben", kommentierte Krupa Patel von JPMorgan. Für wenig Überraschungen sorgte hingegen der PCE-Preisindex, das von der Fed bevorzugte Mass für die Inflation. Er fiel in der Kernrate genau so aus wie erwartet.

ASIEN

An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenbeginn abwärts.

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei 225 1,10 Prozent auf 30'649,30 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite hingegen um 0,12 Prozent auf 3'021,46 Punkte. In Hongkong fällt der Hang Seng um 0,33 Prozent auf 17'341,69 Punkte zurück (06:58 Uhr MEZ).

Auf der Stimmung lastet weiter der Krieg zwischen Israel und der Hamas, nachdem Israel am Wochenende eine Bodenoffensive im Gazastreifen begonnen hat. Anleger halten sich aber auch in Erwartung wichtiger Ereignisse im Wochenverlauf zurück. So stehen die Zinsentscheidungen der Bank of Japan (BoJ) und der US-Notenbank an. Überdies läuft die Bilanzsaison weiter. Eines der Highlights hier sind die Geschäftszahlen von Apple am Donnerstag nach Börsenschluss. Und am Freitag werden die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten für Oktober bekanntgegeben.

