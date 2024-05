Nach US-Feiertag: SMI etwas fester erwartet -- DAX nähert sich vorbörslich seinem Allzeithoch -- Asiatische Börsen tendieren seitwärts

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag mit leichten Gewinnen eröffnen.

Der SMI wird vor Auftakt etwas fester gesehen.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI dürften der positiven Tendenz zunächst folgen.

An der Schweizer Börse bahnt sich am Dienstag ein positiver Handelsauftakt an. Am gestrigen Montag wurden hierzulande leichte Gewinne verbucht, der Handel lief angesichts des US-Feiertags aber in sehr ruhigen Bahnen ab. Da die Berichtssaison der Grosskonzerne weitgehend beendet ist, richten sich die Blicke auf Konjunktur- und Preisdaten. So dürften die frische US-Inflationsdaten am Freitag für Bewegung an den Märkten sorgen, zumal der Zeitpunkt der ersten Fed-Zinssenkungunter Anlegern weiter äusserst umstritten ist.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte freundlich in die Dienstagssitzung starten.

Der DAX nähert sich vorbörslich seinem Allzeithoch, das bei 18'892,92 Punkten liegt.

DAX-Anleger richten ihre Blicke am Dienstag in Richtung Rekordhoch und die etwas darüber liegende Marke von 19'000 Punkten. Viel Bewegung zeichnet sich dabei angesichts fehlender Impulse von den US-Börsen aber nicht ab. In New York hatte der Handel am Vorabend feiertagsbedingt pausiert. "Nach dem US-Feiertag geht die Börsenwoche erst heute richtig los", sagte der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Von daher müsse sich erst zeigen, ob die Kursgewinne vom Vortag nachhaltig sind. Die Futures an den US-Börsen zeigen am Dienstag auch nur wenig Bewegung, genauso wie der Handel in Asien keine eindeutige Richtung fand.

WALL STREET

Die US-Börsen bleiben am Montag feiertagsbedingt geschlossen.

Zuletzt hatten sich die Anleger am Freitag nach den Vortagesverlusten wieder etwas aus der Deckung gewagt. Der Dow Jones Index bewegte sich zum Ertönen der Startglocke leicht im Plus und pendelte dann weitgehend um die Nulllinie. Bei 39'069,59 Punkten (plus 0,01 Prozent) ging der Traditionsindex in den Feierabend. Der NASDAQ Composite startete fester und legte dann weiter zu. 1,10 Prozent im Plus - bei 16'920,79 Einheiten - schloss der US-Tech-Index.

Nach den deutlichen Verlusten des Vortages notierten die US-Börsen am Freitag mit Kursgewinnen. Zurückhaltung bei den Anlegern entstand jedoch dadurch, dass die Börsen in den USA am Montag wegen des Memorial Days geschlossen sind. Bereits am Wochenschluss fand am US-Anleihemarkt nur ein verkürzter Handel bis 20:00 Uhr MESZ statt. Allgemein war am Freitag ein ruhiger Handelstag zu sehen.

Am Vortag wurde das Marktgeschehen stark von Zinssorgen beeinträchtigt. Nachdem das am Mittwoch veröffentlichte Protokoll der letzten Zinssitzung der Fed Hoffnungen auf eine frühere als erwartete Zinswende einen kräftigen Dämpfer verpasst hatte, führten am Donnerstag starke US-Einkaufsmanagerindizes dazu, dass baldige Zinssenkungen durch die US-Notenbank vorerst wohl nicht zu erwarten sind.

Dies verdeutlichte am Donnerstag auch der Präsident der Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic. Der Währungshüter betonte, dass sich der Markt auf länger anhaltend höhere Zinsen einstellen müsse. Der Weg zum Zwei-Prozent-Ziel bei der Inflation sei noch weit. "Wir müssen etwas geduldiger sein und uns sicherer sein, dass die Inflation auf dem Weg zu zwei Prozent ist, bevor wir uns bewegen", sagte Bostic in einer von "Dow Jones Newswires" zitierten Rede an der Stanford Graduate School of Business. Auch andere Fed-Vertreter hatten sich im Verlauf der Woche dahingehend geäussert, dass es wohl keine baldigen Zinssenkungen geben wird - ein weiterer Dämpfer für die auf Zinssenkungen hoffenden Börsianer.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte kommen am Dienstag nicht so recht vom Fleck.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 sinkt zeitweise 0,13 Prozent auf 38.848,84 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite zwischenzeitlich 0,01 Prozent fester bei 3.124,23 Einheiten. In Hongkong steigt der Hang Seng zeitweise 0,57 Prozent auf 18.934,74 Punkte.

An den Aktienmärkten in Asien bewegt sich am Dienstag wenig. Teilnehmer verweisen auf die fehlenden Impulse von der Wall Street, wo am Montag feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde. Zudem warte der Markt auf Inflationsdaten aus den USA am Freitag, die Hinweise auf den Zinskurs der US-Notenbank liefern könnten. Dann steht der PCE-Deflator, der von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsindikator, auf der Agenda. Zuletzt hatten die Zinssenkungshoffnungen des Marktes einen kräftigen Dämpfer erhalten. Mehrheitlich wird jetzt erst für September mit einer ersten Zinssenkung der Fed gerechnet.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires