Verkürzte Karwoche: US-Börsen etwas stärker -- SMI im Plus -- DAX mit neuem Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich

SCHWEIZ

An der Schweizer Aktienbörse hat sich am Dienstag nach einem verhaltenen Start eine freundliche Tendenz durchgesetzt.

Der SMI bewegt sich derzeit auf grünem Terrain, nachdem er 0,10 Prozent höher bei 11'648,70 Punkten gestartet ist.

Der SPI eröffnete die Sitzung 0,08 Prozent fester bei 15'327,77 Zählern. Für den SLI ging es zum Handelsstart 0,13 Prozent auf 1'911,06 Einheiten hoch. Die Nebenwerteindizes folgen anschliessend der Tendenz des SMI und halten sich im Plus.

Das Geschäft verläuft laut Händlern dabei aber ruhiger als an den vergangenen Sitzungen. "Man merkt schon langsam die Osterfeiertage", sagt ein Händler. Viele Marktteilnehmer hätten ihre Aktivitäten in der verkürzten Woche zurückgefahren und manche von ihnen dürften sich wegen der Osterfeiertage schon vorzeitig ins lange Wochenende verabschieden. Insgesamt steuert der SMI auf ein erfreuliches erstes Quartal hin. Dieses endet am Gründonnerstag. Derzeit beträgt das SMI-Indexplus rund 4,5 Prozent. Ob der Aufwärtstrend im zweiten Quartal anhält oder abbricht, sei ungewiss. "Es könnte gut sein, dass nach einem guten ersten Quartal erst einmal ein Durchhänger folgt", sagt ein Händler und verweist darauf, dass die Saison der Unternehmensberichterstattung nun zum grössten Teil abgeschlossen sei.

Daher lebe der Markt nun vor allem von den Zinssenkungserwartungen, sagt ein anderer Händler. Doch diese müssten mit Konjunkturzahlen unterfüttert werden. In diesem Zusammenhang steht der PCE Index, das von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsmass, im Fokus. Dieses wird allerdings erst am Karfreitag veröffentlicht, wenn an den meisten europäischen und an den US-Börsen nicht gehandelt wird. Dieses dürfte laut Ökonomen einen deutlichen Preisanstieg zeigen. Bis dahin werden aber noch andere Konjunkturzahlen veröffentlicht, und einige Zentralbankvertreter dürften sich zur Geldpolitik äussern. In den USA wird am Nachmittag unter anderem das Konsumentenvertrauen und der Auftragseingang für dauerhafte Industriegüter veröffentlicht.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex verbucht am Dienstag Aufschläge und konnte einen neuen Rekord erzielen.

Der DAX eröffnete die Sitzung kaum verändert bei 18'262,11 Punkten. Inzwischen notiert er klar im Plus. Bei 18'403,02 Zählern erreichte er ein neues Allzeithoch.

Der DAX eilt auch am Dienstag von Rekord zu Rekord. Analyst Christian Henke vom Broker IG macht bei den Anlegern derzeit überhaupt keine Verkaufsbereitschaft aus. Die Angst, den Börsenzug voreilig zu verlassen, sei einfach zu gross.

Die Experten von Index Radar hatten jüngst bereits darauf hingewiesen, dass Nebenwerte zu einer Aufholjagd ansetzen könnten. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft habe sich aufgehellt, die Belastungen durch hohe Energiepreise und erschwerte Refinanzierungsbedingungen rückten offenbar allmählich in den Hintergrund.

WALL STREET

Nach einer zweitägigen Konsolidierung auf hohem Niveau geht es am Dienstag an den US-Börsen wieder aufwärts.

Der Dow Jones Index bewegte sich zum Start 0,06 Prozent im Plus bei 39'338,32 Punkten und bleibt dann knapp in der Gewinnzone. Der NASDAQ Composite startete derweil 0,38 Prozent fester bei 16'446,85 Zählern. Auch anschliessend behält er sein grünes Vorzeichen.

Am US-Anleihemarkt geben die Renditen wieder nach, das könnte den Aktienkursen etwas Auftrieb verleihen. Mit grösseren Ausschlägen und neuen Rekordmarken rechnen Händler aber nicht und verweisen auf das Fehlen von stärkeren Impulsen.

Auf Unternehmensseite dürfte Tesla das Interesse auf sich ziehen. Einem Bericht der italienischen Zeitung "Il Sole 24 Ore" zufolge hat das italienische Industrieministerium Gespräche mit dem Autobauer über eine Produktion von Elektro-Nutzfahrzeugen in Italien geführt. Daneben richten sich die Blicke der Anleger auf den Logistikriesen United Parcel Service (UPS), der an diesem Dienstag Investoren und Analysten zu einem Treffen lädt. Vorbörslich hat der Konzern bereits Ziele für das Jahr 2026 ausgegeben.

ASIEN

Die Börsen in Asien tendierten am Dienstag in verschiedene Richtungen.

In Tokio notierte der japanische Leitindex Nikkei 225 letztlich marginale 0,04 Prozent tiefer bei 40'398,03 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite 0,17 Prozent auf 3'031,48 Zähler. In Hongkong legte der Hang Seng derweil 0,88 Prozent auf 16'618,32 Einheiten.

Der Markt warte laut Beobachtern auf möglicherweise bewegende Konjunkturdaten im Verlauf der Woche - insbesondere neue Inflationsdaten aus den USA, die massgeblich sein könnten für die von der US-Notenbank avisierten Zinssenkungen im Jahresverlauf.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires