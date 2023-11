SMI und DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Die Schweizer Börse präsentiert sich am Freitag kaum verändert.

So eröffnete der SMI quasi unverändert (-0,06 Prozent) bei 10'845,06 Zählern und pendelt auch anschliessend nur um die Nulllinie.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI tendieren zeitweise nur seitwärts.

Es fehle an Impulsen, heisst es am Markt. Weil in den USA die Märkte am Vortag wegen "Thanksgiving" geschlossen waren, fehlen vor allem die Vorgaben von der Wall Street. Heute, am sogenannten Shopping-Tag "Black Friday", wird nur am Morgen gehandelt. Daher erwarteten Marktteilnehmer auch hierzulande einen ruhigen Handelstag mit eher dünnen Umsätzen. "Ob das Jahresendrally wirklich angelaufen ist, wie viele Marktteilnehmer glauben, wird sich jedenfalls noch zeigen müssen", sagte ein Händler laut awp.

DEUTSCHLAND

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt halten sich zum Wochenschluss zurück.

So startete der DAX nahezu unverändert (-0,04 Prozent) bei 15'988,19 Zählern und kommt auch im weiteren Handelsverlauf kaum vom Fleck.

Auch am letzten Handelstag der Börsenwoche dürften am deutschen Aktienmarkt grössere Impulse jenseits des Atlantik ausbleiben. Tags zuvor waren die Handelsplätze in den USA wegen des Thanksgiving-Feiertags geschlossen. Am wichtigsten Shopping-Tag des Jahres, dem "Black Friday", wird an den US-Börsen nur verkürzt gehandelt.

Der DAX war am Donnerstag im Handelsverlauf erstmals seit Ende August über die runde Marke von 16'000 Zählern gestiegen. Die Jahresendrally sei angelaufen, titelte Analyst Holger Struck von hslivetrading mit Blick auf den bislang gewinnträchtigen Monat November.

Aus Unternehmenssicht sind fundamentale Nachrichten am Freitag bisher noch rar gesät. Einen Blick wert sind jedoch die Aktien von BASF. Der Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (Adnoc) erwägt Kreisen zufolge den Kauf der BASF-Tochter Wintershall DEA.

WALL STREET

Am Donnerstag blieb der Wall Street-Handel aufgrund des Feiertags "Thankgsgiving" geschlossen.

Der Dow Jones Index verabschiedete sich am Mittwoch mit einem Plus von 0,53 Prozent bei 35'272,77 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite legte unterdessen 0,46 Prozent auf 14'265,86 Indexpunkte zu.

Die Anleger zögerten, vor der Feiertagspause neue Engagements in grösserem Ausmass einzugehen. Am Donnerstag bleiben die Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag findet lediglich ein verkürzter Handel statt.

Im Blick standen für den ganzen Technologiesektor die Ergebnisse von NVIDIA, die nach Börsenschluss am Dienstag veröffentlicht wurden. Der KI-Chiphersteller übertraf die Umsatz- und Gewinnerwartungen. Einige Teilnehmer sind ohnehin skeptisch, ob der Technologiesektor nicht bereits zu heiss gelaufen ist. Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management, sagt: "Bestimmte Marktsektoren, vor allem Techwerte, werden als ein wenig überkauft wahrgenommen".

Im Fokus standen daneben noch Konjunkturdaten. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe haben erneut die Robustheit des Arbeitsmarkts gezeigt. Dafür gingen die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter deutlicher zurück als erwartet.

ASIEN

Die asiatischen Märkte schlagen am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 nach seiner Feiertagspause mit einem Gewinn von 0,52 Prozent bei 33'625,53 Punkte. Leicht stützend wirkt hier, dass die Kernverbraucherpreise in Japan im Oktober einen Tick weniger stark gestiegen sind als erwartet.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite dagegen aktuell (08:50 Uhr) 0,68 Prozent auf 3'040,97 Einheiten, während der Hang Seng in Hongkong um 1,97 Prozent auf 17'558,51 Zähler abgibt.

Dort werden Immobilienaktien verkauft, nachdem sie am Donnerstag noch von einem Bericht über Hypothekenerleichterungen in einigen Grossstädten nach oben gezogen worden waren. Nun heisst es, dass die potenzielle Ausweitung unbesicherter kurzfristiger Kredite an Bauträger möglicherweise nicht ausreichen werde, um weitere Zahlungsausfälle zu verhindern, da dies weitgehend von der Höhe der Finanzierung, dem Umfang der Umsetzung und der Bereitschaft der Banken abhänge, diese auch durchzuführen. Hintergrund ist die Nachricht, dass der Finanzkonzern Zhongzhi Enterprise insolvent ist.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires