Nikkei 225-Titel Chugai Pharmaceutical-Aktie: Über diese Dividende können sich Chugai Pharmaceutical-Aktionäre freuen

Im Zuge der Hauptversammlung von Nikkei 225-Papier Chugai Pharmaceutical am 26.03.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 272.00 JPY je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 177.55 Prozent. Alles in allem zahlt Chugai Pharmaceutical 299.42 Mrd. JPY an Aktionäre. Damit wurde die Chugai Pharmaceutical-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 124.71 Prozent erhöht.

Chugai Pharmaceutical- Ausschüttungsrendite im Fokus

Am Tag der Hauptversammlung ging das Chugai Pharmaceutical-Papier via TSE bei einem Wert von 8’451.00 JPY aus dem Geschäft. Am 27.03.2026 wird der Chugai Pharmaceutical-Anteilsschein Ex-Dividende gehandelt. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den Aktienkurs haben. Die Dividendenausschüttung an die Chugai Pharmaceutical-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 weist der Chugai Pharmaceutical-Titel eine Dividendenrendite von 3.30 Prozent auf. Die Dividendenrendite kletterte damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 1.40 Prozent betrug.

Reale Rendite und Kursentwicklung im Vergleich

Innerhalb von 5 Jahren ist der Aktienkurs von Chugai Pharmaceutical via TSE 86.52 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 86.75 Prozent stärker zugenommen als der Chugai Pharmaceutical-Kurs.

Dividendenaussichten von Chugai Pharmaceutical

Für das Jahr 2029 prognostizieren FactSet-Experten eine Senkung der Dividende auf 195.40 JPY. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 1.56 Prozent sinken.

Basisdaten von Dividenden-Aktie Chugai Pharmaceutical

Die Dividenden-Aktie Chugai Pharmaceutical gehört dem Nikkei 225 an und ist an der Börse aktuell 13.944 Bio. JPY wert. Chugai Pharmaceutical verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 31.26. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Chugai Pharmaceutical einen Umsatz von 1.258 Bio.JPY sowie einen Gewinn je Aktie von 263.73 JPY.

Redaktion finanzen.ch