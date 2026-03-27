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Trend Micro Aktie 933579 / JP3637300009

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Auszahlung an Investoren 27.03.2026 07:02:24

NASDAQ Composite Index-Titel Trend Micro-Aktie: Trend Micro passt Dividende nach unten an

NASDAQ Composite Index-Titel Trend Micro-Aktie: Trend Micro passt Dividende nach unten an

Es wurde die Auszahlung einer Dividende in dieser Höhe beschlossen.

Trend Micro
27.70 EUR -2.81%
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Im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Trend Micro am 26.03.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 160.00 JPY je Aktie beschlossen. Damit wurde die Trend Micro-Dividende im Vorjahresvergleich um 13.04 Prozent dezimiert. Somit schüttet Trend Micro insgesamt 23.49 Mrd. JPY an Aktionäre aus. Damit wurde die Trend Micro-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 75.61 Prozent gesenkt.

Dividendenrendite im Blick

Heute wird der Trend Micro-Anteilsschein Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Trend Micro-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Dividendenausschüttung an die Trend Micro-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Die Dividendenrendite für 2025 beträgt 2.46 Prozent. Damit verbesserte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich, als sie noch 2.15 Prozent betrug.

Tatsächliche Rendite verglichen mit Kursentwicklung

Innerhalb von 1 Jahr blieb der Trend Micro-Aktienkurs im -Handel stabil. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) und der Aktienkurs haben sich nahezu identisch entwickelt.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Trend Micro

Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 203.06 JPY voraus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 3.89 Prozent anziehen.

Basisdaten von Trend Micro

Trend Micro ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 696.524 Mrd. JPY. Dividenden-Aktie Trend Micro weist aktuell ein KGV von 24.78 auf. 2025 setzte Trend Micro 275.984 Mrd. JPY um und erwirtschaftete ein EPS von 262.42 JPY.

Redaktion finanzen.ch


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