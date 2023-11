SMI und DAX vor stabiler Eröffnung -- Asiatische Indizes etwas höher

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Aktienmarkt dürften sich am Donnerstag vorerst zurückhalten.

Der SMI wird stabil erwartet

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI bewegen sich vorbörslich ebenfalls nur wenig.

Die Chance auf einen ruhigen Handelstag an Europas Börsen sehen Händler am Donnerstag. Denn mit den geschlossenen US-Börsen und dem Feiertag Thanksgiving dürften viele US-Trader in ein langes Wochenende gegangen sein. Erhöhte Absicherungsquoten deuten darauf hin, dass es bis Montag nur noch wenig Bereitschaft zu neuen Engagements und der Reaktion auf neue Nachrichten gibt. Allerdings stehen auch die neuesten Einkaufsmanager-Indizes (PMI) rund um den Globus zur Veröffentlichung an. Grössere Abweichungen von den Erwartungen könnten die erhoffte Ruhe kräftig durcheinanderwirbeln. Denn für internationale Investoren zählen sie zu den wichtigsten Frühindikatoren für die Konjunktur und damit auch die Gewinnerwartungen der Aktien. Dazu kommen einige Zentralbank-Termine. Von der EZB wird das Protokoll der jüngsten Sitzung Ende Oktober vorgelegt. Auch hier hoffen Anleger, weniger falkenhafte Töne herauslesen zu können - auch wenn diese Hoffnungen wie zuletzt beim Fed-Protokoll immer wieder enttäuscht wurden.

DEUTSCHLAND

Vor wichtigen Konjunkturdaten aus der Eurozone dürfte es am Donnerstag am deutschen Aktienmarkt zum Auftakt ruhig zugehen.

Der DAX hält sich vorbörslich nahe seines Vortagesschlusskurses.

Schon kurz nach dem Handelsbeginn werden die Einkaufsmanagerindizes aus dem verarbeitenden Gewerbe in Deutschland und Frankreich im November veröffentlicht. Sie gelten als früher Indikator für die Nachfrage der Unternehmen. Impulse aus den USA sind wegen des Feiertags Thanksgiving nicht zu erwarten.

Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets machte für den DAX "grünes Licht" aus in der laufenden Aufwärtsbewegung. "Doch die Psychologie spielt hier eine entscheidende Rolle". Könne der Leitindex die Schallmauer von 16'000 Punkten nicht zeitnah durchbrechen, dürften trotz des intakten Trends verstärkt Gewinnmitnahmen einsetzen.

WALL STREET

Anleger an den US-Börsen zeigten sich am Mittwoch vor der Thanksgiving-Feiertagspause zuversichtlicher.

Der Dow Jones Index verabschiedete sich mit einem Plus von 0,53 Prozent bei 35'272,77 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite legte unterdessen 0,46 Prozent auf 14'265,86 Indexpunkte zu.

Die Anleger zögerten, vor der Feiertagspause neue Engagements in grösserem Ausmass einzugehen. Am Donnerstag bleiben die Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag findet lediglich ein verkürzter Handel statt.

Im Blick standen für den ganzen Technologiesektor die Ergebnisse von NVIDIA, die nach Börsenschluss am Dienstag veröffentlicht wurden. Der KI-Chiphersteller übertraf die Umsatz- und Gewinnerwartungen. Einige Teilnehmer sind ohnehin skeptisch, ob der Technologiesektor nicht bereits zu heiss gelaufen ist. Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management, sagt: "Bestimmte Marktsektoren, vor allem Techwerte, werden als ein wenig überkauft wahrgenommen".

Im Fokus standen daneben noch Konjunkturdaten. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe haben erneut die Robustheit des Arbeitsmarkts gezeigt. Dafür gingen die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter deutlicher zurück als erwartet.

ASIEN

Die asiatischen Märkte legen am Donnerstag im Verlauf etwas zu.

In Tokio konnte der japanische Leitindex Nikkei 225 am Mittwoch um 0,29 Prozent zulegen auf 33'451,83 Punkte. Dort findet aufgrund des Feiertags "Arbeitsdank-Tag" heute kein Handel statt.

Auf dem chinesischen Festland zieht der Shanghai Composite derzeit um 0,54 Prozent auf 3'060,03 Einheiten an, während der Hang Seng in Hongkong mittlerweile 0,41 Prozent zulegt auf 17'806,88 Zähler.

Eine freundliche Vorgabe der US-Börsen kommt am Donnerstag an den Aktienmärkten in Asien nur langsam an. Insgesamt ist die Tendenz dort uneinheitlich. Nicht gehandelt wird wegen eines Feiertags in Tokio. Das Geschäft wird als dünn bezeichnet, denn neben Japan tut sich am Donnerstag wegen des Thanksgiving-Feiertags auch an den Finanzmärkten in den USA nichts und am Freitag wird dort nur ein verkürzter Handel folgen.

Klare Tagesfavoriten in Hongkong sind Immobilienaktien. Sie werden gestützt von Berichten, wonach weitere Grossstädte in China die Vorgaben für Hypotheken gelockert haben, um den angeschlagenen Wohnungsmarkt zu stützen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires