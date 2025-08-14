Vor Trump-Putin-Treffen: SMI und DAX fester-- Asiens Börsen schlussendlich in Rot

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zieht am Donnerstag an.

So eröffnete der SMI mit einem geringfügigen Minus von 0,06 Prozent bei 11’971,32 Punkten und bewegt sich anschliessend aufwärts.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI weisen zeitweise Gewinne aus.

Damit hat der Leitindex SMI seine frühen Gewinne, die den SMI über die Marke von 12'000 Punkten geführt hatten, nicht halten können. Vielmehr ist er inzwischen wieder klar unter diese psychologisch und charttechnisch wichtige Marke gefallen. "Wir haben schon mehrfach hier den Kopf gestossen", sagt ein Händler. Vor dem Treffen von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin am Freitag in Alaska verhielten sich die Anleger eben vorsichtig. Denn es sei diesbezüglich sehr viel Hoffnung am Aktienmarkt eingepreist. "Die Erwartungen sind so hoch, dass auch das Enttäuschungspotenzial erheblich ist", meint ein Händler.

Und auch die Zinssenkungserwartungen seien inzwischen sehr gut in den Aktienkursen abgebildet, heisst es weiter. Nach den am Dienstag veröffentlichten US-Inflationsdaten werde gar eine grosse Zinssenkung um 50 und nicht nur um 25 Basispunkte als nicht mehr unwahrscheinlich erachtet. "Eine Zinssenkung um 25 BP ist ganz sicher", meint ein Händler. Dennoch dürften die am Nachmittag aus den USA erwarteten Produzentenpreise und Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung Beachtung finden. "Der Markt blendet derzeit die möglichen Folgen der US-Zollpolitik auf die Wirtschaft einfach aus. Es ist gefährlich, einfach zu hoffen, dass uns die Geldhüter wieder raushauen können", sagt ein anderer Händler.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt greifen am Donnerstag zu.

So startete der DAX mit einem geringfügigen Plus von 0,08 Prozent bei 24'205,59 Zähler und kann im weiteren Verlauf moderat anziehen.

Am Tag vor einer geopolitischen Weichenstellung im Ukraine-Krieg bestimmt vorsichtiger Optimismus die Gemüter am deutschen Aktienmarkt. Die an diesem Donnerstag vorgelegten Quartalsberichte der Unternehmen hierzulande zeigen unterdessen Licht- und Schattenseiten.

Gebannt warten Anleger auf das Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin. Trump will den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine so rasch wie möglich beenden und fordert eine Waffenruhe. Nun will er sich unter vier Augen einen Eindruck verschaffen, ob der Kremlchef bereit ist zu einem Frieden - und unter welchen Bedingungen. Russland unterdessen hat bislang immer wieder deutlich gemacht, dass es die annektierten ukrainischen Gebiete nicht hergibt und auch in seiner Verfassung als neue Regionen verankert hat.

"Die Erwartungen sind hoch, und die Börsen dürften bereits ein sehr positives Szenario eingepreist haben", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Bis allerdings die wirtschaftlichen Auswirkungen eines positiven Treffens sichtbar würden, sieht Altmann noch viel Zeit vergehen, da dies vor allem im Zuge des Wiederaufbaus der Ukraine der Fall sein werde.

WALL STREET

An der Wall Street wurden am Mittwoch Gewinne verzeichnet.

Der Dow Jones eröffnete etwas höher und zog anschliessend kräftig an. Letztlich verabschiedete er sich 1,04 Prozent stärker bei 44'922,27 Punkten in den Feierabend.

Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite startete im Plus und erreichte bei 21.803,75 Zählern ein neues Allzeithoch. Er verblieb auch weiterhin auf grünem Terrain, gab einen Grossteil seiner Gewinne jedoch wieder ab. Er ging 0,14 Prozent fester bei 21'713,14 Zählern aus dem Handel.

Die Verbraucherpreise vom Vortag bedeuten kein Störfeuer für die Zinssenkungshoffnungen am Markt, denn der Inflationsdruck verstärkte sich in den USA im Juli trotz der Zölle nicht. Nur die Kerninflation legte leicht zu.

Niedrigere Zinsen lassen Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren attraktiver erscheinen und verbilligen Kredite. Davon können Unternehmen und Verbraucher profitieren.

Es sei einleuchtend, dass die Optimisten derzeit das Bild an der Börse bestimmten, sagte Stratege Michael Brown vom Analysehaus Pepperstone. Das Gewinnwachstum der Unternehmen sei solide, und in Bezug auf die Zollproblematik habe sich die Rhetorik zuletzt etwas abgekühlt. Zudem trage die Erwartung einer lockereren Geldpolitik dazu bei, etwaige Befürchtungen hinsichtlich einer Abschwächung der Konjunktur abzufedern.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Fernost präsentierten sich an Donnerstag in Rot.

In Tokio verbucht der Nikkei 225 schloss mit einem Verlust von 1,45 Prozent bei 42'649,26 Punkten. Nach zwei Rekordhochs in Folge verzeichnet der Aktienmarkt in Japan eine deutlichere Korrektur. Gegenwind in Tokio kommt vom festeren Yen, weil der Dollar mit der weiter voll intakten Zinssenkungsfantasie in den USA auf breiter Front schwächelt. Dadurch verteuern sich die Exporte japanischer Unternehmen in den Dollarrraum. Daneben sprechen Händler von Gewinnmitnahmen. Auf dem chinesischen Festland fiel der Shanghai Composite bis Handelsschluss um 0,46 Prozent auf 3'666,44 Zähler.

In Hongkong gab der Hang Seng 0,37 Prozent auf 25'519,32 Einheiten ab.

Vielfach dürften sich die Akteure zurückgehalten haben, weil später am Tag die US-Erzeugerpreise für Juli anstehen und für einen stärkeren Impuls sorgen könnten. Sollten sie stärker als gedacht gestiegen sein, könnte das dem Zinssenkungsszenario einen Dämpfer versetzen und damit auch den Aktien. Daneben dürften viele Blicke auf den Freitag und das Treffen zwischen US-Präsident Trump und dem russischen Präsident Putin zum Krieg in der Ukraine gerichtet gewesen sein.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires