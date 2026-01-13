Start der Berichtssaison: SMI leichter -- DAX nach neuem Allzeithoch im Minus -- Asiens Börsen gehen mehrheitlich stärker aus dem Handel

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag schwächer.

So eröffnete der SMI 0,20 Prozent leichter bei 13'400,20 Indexpunkten und bleibt auch anschliessend in der Verlustzone.

Auch die Nebenwertindizes SPI und SLI verbuchen Abschläge.

Händler sprechen von einer Konsolidierung nach den jüngsten Höchstständen. Zwar seien die meisten Anleger aufgrund der brummenden US-Konjunktur und der stabilen Märkte weiterhin zuversichtlich und blendeten die verschiedenen politischen Unsicherheiten, seien dies der Streit zwischen US-Präsident Trump mit dem Fed oder die geopolitischen Spannungen noch aus. Doch vor der beginnenden Berichtsaison nähmen manche Investoren eben einige Chips vom Tisch, sagt ein Händler. Die Luft sei inzwischen dünn.

Im Fokus der Anleger stehen damit neben der Veröffentlichung der zinsrelevanten US-Inflationsdaten die Ergebnisse der US-Grossbank JPMorgan, die den Zahlenreigen der US-Grossbanken beginnt. Dabei legten die Anleger den Fokus vor allem auf die Aussichten der Firmen. Die Bilanzsaison hat mit den Umsatzangaben von Sika und Lindt & Sprüngli auch hierzulande angefangen.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt halten sich am Dienstag zurück.

So startete der DAX quasi unverändert (+0,01 Prozent) bei 25'408,37 Punkten und fällt im weiteren Handelsverlauf in rotes Terrain.

Nach einem zunächst mit kleinen Schrittchen fortgesetzten Rekordlauf hat der DAX am Dienstag inzwischent leicht nachgegeben. Anleger dürften nach dem überaus starken Jahresstart vorsichtig werden, zumal sich ein schwächerer Börsenstart an der Wall Street abzeichnet. Mit Spannung wird auf den Auftakt der Berichtssaison in den USA mit den Zahlen des Bankenbranchen-Primus JPMorgan gewartet. Zudem stehen noch die US-Inflationsdaten für Dezember auf der Agenda.

Portfoliomanager Thomas Altmann von QC-Partners rät zur Vorsicht und hält DAX und MDAX inzwischen technisch für "massiv überkauft". Es wirke, als würden ausschliesslich positive Nachrichten gelesen, während negative Nachrichten ausgeblendet würden, schrieb er. Die zunächst in den USA anlaufende Berichtssaison werde den starken Trend nun untermauern müssen. "Negative Überraschungen könnten nach den jüngsten Kursgewinnen hart abgestraft werden."

Obendrein stehen am Nachmittag die US-Verbraucherpreise für Dezember 2025 an. Sie dürften "insbesondere vor dem Hintergrund der anhaltenden Drohgebärden" der US-amerikanischen Regierung gegenüber der US-Notenbank Fed besondere Beachtung finden, erwarten die Experten der Helaba und rechnen nicht mit einem Nachlassen der Inflation.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Montag leicht nach oben.

Der Dow Jones ging mit einem Abschlag in die neue Handelswoche und verharrte auch anschliessend zunächst knapp in der Verlustzone. Im Verlauf konnte er sich jedoch über die Nulllinie vorarbeiten. Letztendlich verzeichnete er Gewinne in Höhe von 0,17 Prozent bei 49.590,14 Punkten.

Auch der NASDAQ Composite eröffnete die Sitzung mit einem Minus und machte anschliessend leichte Gewinne. Er schloss den Handelstag 0,26 Prozent stärker bei 23.733,90 Einheiten ab.

Die US-Börsen konnten am Montag ihre anfänglichen Verluste im Tagesverlauf wettmachen und notierten letztlich leicht im Plus. Zuvor hatte der eskalierende Konflikt zwischen US-Präsident Donald Trump und Notenbankchef Jerome Powell die Stimmung belastet. Zusätzlich sorgten Trumps Drohungen gegen grosse Kreditkartenunternehmen wegen ihrer Zinspraktiken für Verunsicherung am Markt.

Nach Angaben Powells hat das US-Justizministerium der Notenbank am Freitag Vorladungen zugestellt und mit einer Anklage gedroht. Hintergrund sind Vorwürfe, Powell habe im Zusammenhang mit der seit Jahren laufenden Sanierung von Fed-Gebäuden in Washington vor dem Senat falsche Angaben gemacht. Zusätzlich erhöht Trump den Druck auf grosse Kreditkartenanbieter und droht ihnen wegen ihrer Zinspolitik. "Damit ist eine weitere Eskalationsstufe in Trumps Bestreben erreicht, die Fed nach seinen Vorstellungen umzubauen", hiess es dazu in einem Kommentar der DZ Bank. Der Präsident drängt bereits seit längerem vehement auf eine schnellere Senkung des Leitzinses.

ASIEN

An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag überwiegend aufwärts.

In Tokio schloss der Nikkei 225 mit einem Gewinn von 3,10 Prozent bei 53'549,16 Punkten. Der Tokioter Leitindex kletterte sogar auf einen neuen Rekordstand.

Für dieses kräftie Plus in Japan gab es gleich mehrere Gründe. Zum einen hatte die Börse zum Wochenstart geschlossen und damit Nachholbedarf. Zum anderen berichten Medien wie die The Japan Times, dass Premierministerin Sanae Takaichi vorgezogene Neuwahlen ausrufen könnte. Eine Folge davon wäre ein zusätzlicher fiskalischer Stimulus, was positiv ankommt. Ein schwächerer Yen, der im Zuge der Wahlspekulationen und anhaltender Spannungen zwischen Japan und China nahe seinem tiefsten Stand seit einem Jahr verharrt, verbessert zusätzlich die Aussichten für heimische Exporteure.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite zum Handelsschluss 0,64 Prozent auf 4'138,76 Zählern.

In Hongkong legte der Hang Seng letztlich um 0,90 Prozent auf 26'848,47 Stellen zu.

Positiv für die Stimmung an den asiatischen Börsen wirkten sich die freundlichen Vorgaben aus den USA und der anhaltende Enthusiasmus für KI-Halbleiterwerte aus.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires