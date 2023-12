Vor den Notenbanken-Zinsentscheidungen: SMI stabil -- DAX nach neuem Rekordhoch nahe Nulllinie -- Asiens Börsen schliessen im Plus

DEUTSCHLAND

Auch am Dienstag markiert der deutsche Aktienmarkt ein neues Rekordhoch.

Der DAX eröffnete 0,17 Prozent fester bei 16'823,01 Punkten. Nach dem Erklimmen eines neuen Rekordhochs bei 16'832,80 Zählern geht es für den DAX wieder runter an die Nulllinie.

Der DAX setzt seine Rekordjagd am Dienstag fort. Seine Jahresendrally seit dem Tief im Oktober wird damit auf gut 15 Prozent ausgebaut. Aktien von SAP haben allerdings einen schweren Stand. Der US-Rivale Oracle hat im zweiten Geschäftsquartal enttäuscht und die Aktien brachen nachbörslich ein.

"Der Dax steigt aktuell von Hoch zu Hoch", sagte der Chartexperte Martin Utschneider von der Finanzethos GmbH. Er rät aber dazu, die Absicherungen weiterhin nachzuziehen, denn durch die zuletzt starke Entwicklung sei die Fallhöhe grösser geworden. Schliesslich habe der Leitindex in den vergangenen zehn Handelstagen nur einmal knapp im Minus geschlossen. Es könne jeden Tag schnell gehen, so Utschneider.

Anleger blicken am Dienstag angesichts der anstehenden Zinsentscheide gespannt auf die US-Verbraucherpreise, die Signalwirkung für den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed haben. Das Interesse gilt der Frage, ob sich die jüngste Abkühlung der Inflation im November fortgesetzt hat. Die Landesbank Helaba verweist auf die Kerninflation, die zwar auch ihren Zenit überwunden habe, aber "auf einem für Fed inakzeptabel hohen Niveau" bleibe. Dies könne die zuletzt grösser gewordenen Zinssenkungserwartungen auf die Probe stellen.

WALL STREET

Die US-Börsen gewannen am Montag hinzu.

Der Dow Jones Index eröffnete quasi unverändert, kletterte anschliessend jedoch in die Gewinnzone. Er beendete den Tag 0,43 Prozent höher bei 36'404,93 Punkten. Dagegen fiel der technologielastigen NASDAQ Composite anfänglich zurück, legte im Verlauf dann jedoch zu. Er verabschiedete sich mit einem Plus von 0,2 Prozent bei 14'432,49 Stellen.

Nach dem Arbeitsmarktbericht vom Freitag, der Aktien gestützt hatte, stehen in dieser Woche zwei wichtige Termine im Fokus: Inflationsdaten und die letzte Fed-Sitzung des Jahres.

Am Mittwoch werden der Fed-Vorsitzende Jerome Powell und seine Kollegen das Ergebnis der zweitägigen Sitzung bekannt geben. Es gilt als sicher, dass die Zentralbank ihren Leitzins unverändert belässt. Die guten Arbeitsmarktdaten vom Freitag könnten einen gewissen Einfluss darauf haben, was Powell sagen wird, so Peter Iosif, Senior Research Analyst bei Noteris: "Trotz der Möglichkeit eines saisonalen Effekts unterstreichen die Daten insgesamt einmal mehr die Widerstandsfähigkeit des US-Arbeitsmarktes. Die Veröffentlichung könnte die falkenhafte Haltung der Fed festigen und den Erwartungen des Marktes auf eine baldige Zinssenkung widersprechen", so Iosif.

ASIEN

Der asiatische Handel war am Dienstag von einer freundlichen Stimmung geprägt.

In Tokio stieg der Nikkei 225 letztlich um 0,16 Prozent auf 32'843,70 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland schloss der Shanghai Composite 0,40 Prozent fester bei 3'003.44 Punkten. Der Hang Seng in Hongkong gewann schlussendlich 1,07 Prozent auf 16'374,50 Punkte hinzu.

Im Plus tendierten die Börsen in Asien am Dienstag. Positive Vorgaben der US-Börsen ermutigten die Anleger zum Kauf, wie Händler sagten. Allzu weit wagten sich die Investoren aber nicht aus der Deckung, denn mit den US-Verbraucherpreisen im späteren Tagesverlauf stehen wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda. Dazu begann die zweitägige Zinssitzung der US-Notenbank, deren Ergebnis am Mittwoch bekannt gegeben wird. Am Donnerstag folgen die Zinsentscheide der Europäischen Zentralbank und der Bank of England.

Derweil hat die japanische Zentralbank Medienberichten zufolge keine Eile, von ihrem ultralockeren geldpolitischen Kurs abzuweichen. Dazu sehe die Bank of Japan aktuell keine Notwendigkeit, hiess es.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires