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Thriller-Serie 27.03.2026 07:11:36

Disney-Aktie: Start der Berlin-Dystopie steht fest

Disney-Aktie: Start der Berlin-Dystopie steht fest

Der Streamingdienst Disney+ hat das Startdatum seiner Berlin-Dystopie bekanntgegeben.

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Die achtteilige Thriller-Serie "City of Blood" rund um Verbrechen und Vampire steht ab 16. September zum Streamen bereit. In den Hauptrollen sind Lea Drinda ("Der Greif") und Soma Pysall ("PARA - Wir sind King") zu sehen. Die Serie beruht auf der Graphic-Novel-Reihe "Berlinoir".

Inhaltlich spielt die Serie in einer Zukunft, in der in Deutschland wegen des Klimawandels unerträgliche Hitze herrscht. Die frühere deutsche Hauptstadt Berlin ist nur noch ein Stadtstaat mit viel Korruption und Kriminalität.

In "City of Blood" lebt im heissen Berlin nur eine kleine Elite unter einer vollklimatisierten Kuppel einigermassen angenehm. "Die getrennt aufgewachsenen Schwestern Bea und Phoebe machen nach ihrer Wiederbegegnung eine unfassbare Entdeckung: Vampire kontrollieren das organisierte Verbrechen und Streben nach politischer Macht, um ihr Überleben zu sichern. Längst ist Blut die wahre Währung der Stadt geworden."

Disney+ seit sechs Jahren als Streamingdienst in Deutschland

In weiteren Rollen sind etwa Jördis Triebel, Jenny Schily, Dagmar Manzel, Melika Foroutan, Mouataz Alshaltouh, Franz Hartwig, David Schütter, Jan Georg Schütte und Lars Eidinger dabei.

Disney+ gibt es seit sechs Jahren als Streamingdienst in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Am Donnerstagabend stellte Disney beim sogenannten Content Showcase 2026 sein Programm für die nächsten Monate vor.

Im August kommt etwa die Reality-Doku "Yacht Deals Monaco" (ehemals "Yacht Dream Monaco"), in der zwei deutschsprachige Jacht-Broker im Fürstentum am Mittelmeer ein neues Team zusammenstellen.

Es ist in Sachen Auftragsproduktionen aus Deutschland der erste Vorstoss von Disney+ in die nicht fiktionale Unterhaltung, nach Serien wie etwa "Sam - ein Sachse", "Deutsches Haus" und "Call My Agent Berlin".

/gth/DP/zb

BERLIN (awp international)

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Bildquelle: canbedone / Shutterstock.com