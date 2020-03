SMI mit massivem Kursverlust -- DAX crasht -- Asiens Börsen auf Talfahrt

Anhaltende Corona-Sorgen sowie ein Ölpreis im freien Fall belasten das Geschehen an den Märkten: Der SMI startet mit tiefroten Vorzeichen in die neue Woche und auch der deutsche Leitindex begibt sich auf Talfahrt. Auch an den Aktienmärkten in Fernost geht es am Montag steil bergab.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt büsst am Montag weiter kräftig ein.

Der Leitindex SMI weist kurz nach Handelsbeginn einen satten Abschlag aus.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI geben kräftig nach.

An den Finanzmärkten ist die Panik ausgebrochen. Entsprechend düster sieht es am Schweizer Aktienmarkt aus. Die sich ausbreitende Coronakrise zusammen mit dem Ölpreis-Krieg zwischen Saudi-Arabien und Russland schickt die Finanzmärkte weltweit auf Talfahrt. Auf der Suche nach sicheren Häfen greifen Investoren bei Gold, US-Staatsanleihen sowie dem Schweizer Franken zu.

Mit dem Ölpreis-Krieg zwischen dem OPEC-Mitglied Saudi Arabien und dem Nicht-Mitglied Russland sind die Sorgen um die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft um eine weitere Facette ergänzt worden. Nachdem sich das Ölkartell OPEC und seine Kooperationspartner nicht auf eine weitere Beschränkung der Rohölproduktion einigen konnten rauschten die Öl-Preise am Montag um etwa 30 Prozent in die Tiefe. Zugleich breitet sich das Coronavirus immer weiter aus - vor allem Italien ist weiterhin besonders stark betroffen. Ganze Regionen und Städte im Norden des Landes sind abgeriegelt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt stürzt am Montag erneut ab.

Der DAX bricht mit dem Handelsbeginn 7,38 Prozent ein auf 10'690,08 Punkte und lässt damit auch die psychologisch wichtige 11'000-Punkte-Marke weit hinter sich.

Das Coronavirus hat die Kapitalmärkte weiter fest im Griff. Am deutschen Aktienmarkt beschleunigt sich der Crash der vergangenen zwei Wochen. Am Wochenenende verschärfte sich die Lage vor allem in Europa weiter. So ergriff Italien, das in Europa am stärksten vom Coronavirus betroffene Land, weitere Massnahmen: Nach der Abriegelung grosser Teile im Norden aktivierte die italienische Regierung Kontrollen an Bahnhöfen, Flughäfen und Autobahnen in den Sperrgebieten. In Deutschland steht die Absagen von Grossveranstaltungen kurz bevor. In Frankreich sind ab sofort Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen verboten.

"Zum Kampf gegen Corona kommt jetzt noch der Ölkrieg dazu", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. "Anleger fliehen aus allem, was Risiko hat." Die angebliche Entscheidung der Saudis, die Ölproduktion wohl hochzufahren, ist seines Erachtens für alle Ölförderer "ein Fiasko". Für alle Ölverbraucher indes könnte sie zum "zusätzlichen Konjunkturpaket" werden. "Brent Öl wird bereits so billig gehandelt wie zuletzt 2016", sagte er.

WALL STREET

Die Talfahrt an der Wall Street hat sich zum Wochenausklang fortgesetzt - hätte aber gravierender ausfallen können.

Der US-amerikanische Leitindex Dow Jones zeigte sich schwächer und ging mit 25'864,78 Punkten 0,98 Prozent tiefer als am Vortag aus dem Handel. Auch der Nasdaq-Composite tendierte markant bergab und verlor zum Handelsschluss 1,87 Prozent auf 8'575,62 Zähler.

Die Sorgen über die anhaltende Ausbreitung des Coronavirus gingen immer stärker in Rezessionsängste über - befeuert durch eine steigende Anzahl warnender Unternehmen. Zudem verkündeten immer mehr US-Bundesstaaten Notfallmassnahmen gegen die Seuche. Gerade vor dem Wochenende bauten Anleger Risikopositionen ab und verkauften daher Aktien. Selbst ein überraschend positiver US-Arbeitsmarktbericht lieferte kaum Unterstützungen für die Börsen. Im späten Geschäft besannen sich die Anleger, die Indizes erholten sich und schlossen in der Nähe der Tageshochs.

"Der US-Arbeitsmarktbericht fiel ordentlich aus, aber er kann die Verwerfungen am Aktienmarkt nicht zügeln. Investoren sind nicht einmal im Entferntesten an risikoreicheren Anlagen interessiert", urteilte Chefmarktanalyst Naeem Aslam von AvaTrade. Im Februar wurden deutlich mehr Stellen geschaffen als Analysten für möglich gehalten hatten. Zudem wurde der Januarwert leicht nach oben revidiert. Auf grösseres Interesse würden erst Daten stossen, die die Auswirkungen des Virus widerspiegelten, hiess es.

ASIEN

Am Montag setzt sich die Abwärtsspirale in Asien fort.

In Japan bricht der Nikkei derzeit um satte 6,02 Prozent ein auf 19'500,80 Indexpunkte. (6.55 Uhr MEZ)

Auch in China geht es abwärts. Auf dem chinesischen Festland büsst der Shanghai Composite 2,88 Prozent ein auf 2'947,01 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong verliert 3,82 Prozent und sackt auf 25'148,24 Zähler ab.

Die Börsen in Asien haben zum Wochenauftakt angesichts des Ölpreisverfalls tief in der Verlustzone tendiert. An der Leitbörse in Tokio stürzte der Nikkei-Index für 225 führende Werte am Montag um mehr als 1000 Punkte unter die psychologisch wichtige Marke von 20 000 Punkten.

Auslöser für den Ölpreisrutsch war die Nachricht, dass sich das Ölkartell OPEC und seine Kooperationspartner nicht auf eine weitere Beschränkung der Rohölproduktion einigen konnten. Hinzu kommen die wachsenden Sorgen über die Folgen des Coronavirus auf die globale Wirtschaft.

